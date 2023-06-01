Что нас ждет в июне: возвращаются заграны на 10 лет, а биометрию россиян будут брать без их согласия

Загранпаспорта на 10 лет перестали выдавать в феврале из-за проблем с бланками Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





В июне произойдут два важных изменения для семей с детьми: изменится график выплат детских пособий, а также отменяется уплата НДФЛ в случае продажи земли. Но это далеко не все изменения, которые ждут нас с 1 июня. Например, первоначальный взнос на ипотеку будет расти, инвалидность начнут оформлять по-новому, а загранпаспорта на десять лет будут выдавать снова после четырехмесячного перерыва. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре.

Семьи с детьми не будут платить НДФЛ при продаже земли С 2021 года семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ в случае, если продают квартиру или дом, а полученные деньги в этом же году направляют на улучшение жилищных условий. По новому закону это же правило действует в случае продажи земельного участка, на котором находятся проданный дом и хозяйственные постройки. Согласно еще одному закону об НДФЛ, его будут в первоочередном порядке списывать с единого налогового платежа в региональные и местные бюджеты — по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это обеспечит своевременное поступление средств в регионы и позволит избежать кассовых разрывов.

Соцвыплаты начислят по-новому С 1 июня изменится график выплат на детей. Ранее регионы могли устанавливать свои сроки, но теперь Социальный фонд России будет переводить деньги в единые дни по всей стране. Новый график выглядит следующим образом: единое детское пособие будет выплачиваться 3-го числа каждого месяца (за май — 3 июня, за июнь — 3 июля и так далее);

выплаты из материнского капитала будут производиться 5-го числа каждого месяца (по той же схеме, что и единое детское пособие);

пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет выплачиваться 8-го числа каждого месяца (по той же схеме, что и единое детское пособие).

Если деньги доставляются «Почтой России», то даты выплат зависят от графика работы конкретного почтового отделения. В Социальном фонде России напомнили, что семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов имеют право на дотацию из материнского капитала. При установлении нуждаемости учитываются не только зарплаты родителей, но и начисления по больничным листам, субсидии, стипендии, пенсии и социальные выплаты. Раньше оформить льготу можно было только на второго ребенка. С 2023 года она предоставляется на каждого ребёнка, не достигшего трехлетнего возраста. Заявление на получение материальной помощи можно подать через портал «Госуслуги».



Некоторые семьи ждут выплаты в увеличенном размере. На повышение суммы могут рассчитывать граждане России, которые не подавали заявлений на такую форму материальной помощи с января 2023 года. Прибавка ожидает и тех, кто ранее получал дотации в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка в случае, если в регионе значение этого показателя подняли, а доход семьи не увеличился. При подобном раскладе размер материальной помощи может увеличиться на 75% или даже 100%. Первоначальный взнос по ипотеке вырастет (но не для всех) Центробанк начал поэтапное повышение минимального взноса по ипотеке. Как объяснила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, эти изменения коснутся только тех, кто будет оформлять льготную ипотеку с низким первым взносом.



— У нас сейчас действует исключение на применение макропруденциальных надбавок по госпрограммам стимулирования кредитования в случае, если ПДН заемщика менее 60%. Но поскольку мы озабочены всё большей долей кредитов с низким первоначальным взносом, у нас, помимо ПДН, появилось еще второе условие для исключения госпрограмм из-под надбавок — это первоначальный взнос, который с 1 июня должен быть не меньше 20%, а с 1 января 2024 года — не меньше 30%, — пояснила Данилова.

Таким образом, уже с первого июня будущие льготные ипотечники должны иметь минимум 20% от стоимости жилья на первоначальный взнос, а с 1 января 2024 года эта ставка вырастет до 30%



Летом банки, предоставляющие ипотеку по заниженным тарифам, обяжут формировать дополнительные финансовые резервы из собственных средств. Данная мера относится только к займам, выданным после 15 марта. Чтобы избежать траты из принадлежащих им фондов, кредитным организациям придется повысить первоначальный взнос. Еще одним условием для банков станет запрет на навязывание заемщикам страховых путевок по завышенным ценам от компаний, имеющих аккредитацию банка. Теперь компании, берущие ссуду, смогут свободно выбирать орган страхования, согласно ее кредитному рейтингу.



Инвалидность будут оформлять по-новому С 1 июня медико-социальную экспертизу (МСЭ) можно проходить в дистанционном формате. Воспользоваться этим правом смогут те, кто не согласен с вердиктом местного бюро МСЭ и желает привлечь региональных или федеральных специалистов для пересмотра вынесенного решения.

Новые правила упрощают порядок установления инвалидности. Больше не нужно будет приезжать в местный областной центр или столицу для того, чтобы там провели отдельную экспертизу. Подать заявление можно в течение одного месяца после исследования. Чтобы обжаловать решение, нужно обратиться в местное бюро, которое проводило медосвидетельствование, или напрямую в главное бюро по региону. Если высшая инстанция тоже не поможет разрешить ситуацию, то можно обжаловать вынесенный вердикт в федеральном бюро МСЭ. Подать заявление на пересмотр или проведение экспертизы можно как в письменной форме, так и через электронный портал «Госуслуги». Снова выдают загранпаспорта на десять лет Россияне снова могут получить биометрический загранпаспорт со сроком действия в 10 лет. Выдавать такие документы перестали в феврале из-за проблем с бланками. Сейчас заявление на получение загранпаспорта можно, как и прежде, подать в территориальный орган МВД РФ, через многофункциональные центры (МФЦ) или в электронном формате через портал «Госуслуги». Загранпаспорта старого (на пять лет) и нового типа будут одинаково действительны во всех зарубежных странах.

Продажу вейпов и кальянов ограничат Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотинсодержащей продукции на торговых объектах. Информировать потребителей об устройствах и показывать их нужно будет в специальном установленном порядке, действующем для табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Биометрию будут брать без согласия С 1 июня ЦБ, другие банки, любые компании и индивидуальные предприниматели, нотариусы, государственные и муниципальные органы будут обязаны передавать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без согласия людей. Передаче подлежат изображение лица и запись голоса. При этом организации за 30 дней должны проинформировать человека о передаче его данных.

Отказаться от передачи биометрии можно в письменной форме через МФЦ. Компании и госструктуры не смогут отказать людям в услугах, если те откажутся сдавать биометрию. Узнать об использовании своих биометрических данных можно через «Госуслуги». По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена. Также с использованием единой биометрической системы будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций: например, на предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры. Автомобильные российские грин-карты перестали работать в ЕС Российские «Зеленые карты» (аналог страхования транспортных средств по ОСАГО, но действующий за рубежом) с 1 июня недействительны в странах Евросоюза, а также Швейцарии и Великобритании, причем неважно, когда автовладелец их получил. Чтобы передвигаться по территории указанных стран на личном транспорте, придется приобрести местный полис ОСАГО. Однако при поездках в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию дополнительных систем автострахования покупать не придется. Грин-карты продолжат действовать на их территориях.



Бонус: как будем отдыхать в июне В этом году осталось уже не так много месяцев с длинными выходными, ближайшие из них ждут нас уже в июне. Всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.



Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





После июня наступает длительное затишье, которое продлится до самого ноября. Именно тогда мы получим последний шанс отдохнуть подольше в этом году. Благодаря тому, что День народного единства (4 ноября) приходится на субботу, мы получаем дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября: таким образом, нас ждут три дня отдыха.