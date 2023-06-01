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    В Петербурге раскрыли убийство, совершенное семь лет назад

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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в Калининском районе в 2015 года.

    Тело 44-летнего мужчины нашли в июле в квартире дома на улице Веденеева семь лет назад, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Только экспертиза выявила, что мужчина был убит — его удавили петлей.

    Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    А накануне около четырех дня сотрудники полиции задержали вероятного подозреваемого — 52-летнего неработающего мужчину. По версии следствия, именно он был в гостях у погибшего и в ходе ссоры задушил его.

    Пока мужчину поместили в ИВС.

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