В Петербурге задержали мужчину, который обесчестил девушку на остановке общественного транспорта

За две недели сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на девушку в Красногвардейском районе.
В полицию 21-летняя сотрудница сетевого магазина обратилась днем 12 мая, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня. Она, по предварительной информации, сообщила, что была на остановке общественного транспорта у дома 16 по улице Комсомола. К ней подошел мужчина, начал домогаться и, встретив сопротивление, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого задержали накануне около семи утра на Индустриальном проспекте. Им оказался 45-летний местный житель. Ранее он попадал в поле зрения полиции по делу о грабеже. Но избежал срока — его отправили на принудительное психиатрическое лечение.
Пока мужчину поместили в изолятор временного содержания.