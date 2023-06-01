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    В Петербурге задержали мужчину, который обесчестил девушку на остановке общественного транспорта

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    За две недели сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на девушку в Красногвардейском районе.

    В полицию 21-летняя сотрудница сетевого магазина обратилась днем 12 мая, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 июня. Она, по предварительной информации, сообщила, что была на остановке общественного транспорта у дома 16 по улице Комсомола. К ней подошел мужчина, начал домогаться и, встретив сопротивление, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

    Было возбуждено уголовное дело.

    Подозреваемого задержали накануне около семи утра на Индустриальном проспекте. Им оказался 45-летний местный житель. Ранее он попадал в поле зрения полиции по делу о грабеже. Но избежал срока — его отправили на принудительное психиатрическое лечение.

    Пока мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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