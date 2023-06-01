    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.99eur86.5

    Под Хабаровском подростка насмерть придавило бетонной плитой

    1613
    обсудить

    Подросток погиб, гуляя на территории заброшенного здания в селе Некрасовка Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает 1 июня прокуратура региона.

    Трагедия произошла накануне на Солнечной улице, где пятеро подростков пробрались в «заброшку». 15-летний мальчик прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажом здания, оно обрушилось, и мальчика насмерть придавило бетонной плитой.

    Прокуратура добавила, что дана оценка деятельности собственника объекта, который не ограничил свободный доступ в заброшенное сооружение.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close