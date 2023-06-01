Под Хабаровском подростка насмерть придавило бетонной плитой

Подросток погиб, гуляя на территории заброшенного здания в селе Некрасовка Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает 1 июня прокуратура региона.



Трагедия произошла накануне на Солнечной улице, где пятеро подростков пробрались в «заброшку». 15-летний мальчик прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажом здания, оно обрушилось, и мальчика насмерть придавило бетонной плитой.



Прокуратура добавила, что дана оценка деятельности собственника объекта, который не ограничил свободный доступ в заброшенное сооружение.

