Правительство решило, когда в России будут выпускать машины только с ABS

Правительство РФ возвращает установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в России, сообщило 31 мая РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.



В стране продлевается действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей до 1 февраля 2024 года. Но — с поэтапным возвращением требований.

«С 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов», — пояснили в пресс-службе Минпромторга(цитата по РИА Новости).