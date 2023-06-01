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    Правительство решило, когда в России будут выпускать машины только с ABS

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    Правительство РФ возвращает установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в России, сообщило 31 мая РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

    В стране продлевается действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей до 1 февраля 2024 года. Но — с поэтапным возвращением требований.

    «С 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов», — пояснили в пресс-службе Минпромторга(цитата по РИА Новости).

    В министерстве также подчеркнули, что сроки согласованы с крупнейшими российскими производителями автомобилей. Учтены их технические возможности и готовность взять на себя новые обязательства.

    Кроме того, решение правительства подразумевает, что срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS также продлен до 1 февраля 2024 года, уточняет ТАСС.

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    АвтоABSМинпромторгУпрощенный техрегламент
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