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    Сборная России и Зенит образца 2008 года сыграют на «Петровском» ретро-матч

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    Ретро-матч между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года пройдет на стадионе «Петровский» 15 июня. Как сообщает РИА Новости, главными тренерами команд будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

    За сборную России-2008 сыграют: Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Колодин, Семак, Жирков, Павлюченко, Сычёв, Адамов, Саенко.

    В команде «Зенита-2008» выйдут: Малафеев, Анюков, Тимощук, Ломбертс, Широков, Денисов, Зырянов, Данни, Аршавин, Погребняк, Домингес, Текке.

    Отмечается, что игра будет посвящена 15-летию побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы, где она завоевала бронзовые медали.

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