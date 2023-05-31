Сборная России и Зенит образца 2008 года сыграют на «Петровском» ретро-матч

Ретро-матч между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года пройдет на стадионе «Петровский» 15 июня. Как сообщает РИА Новости, главными тренерами команд будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.



За сборную России-2008 сыграют: Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Колодин, Семак, Жирков, Павлюченко, Сычёв, Адамов, Саенко.

В команде «Зенита-2008» выйдут: Малафеев, Анюков, Тимощук, Ломбертс, Широков, Денисов, Зырянов, Данни, Аршавин, Погребняк, Домингес, Текке.

Отмечается, что игра будет посвящена 15-летию побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы, где она завоевала бронзовые медали.