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    Макрон: Путин «оживил мозг» НАТО ударом «электрошокера»

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    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало российской СВО на Украине пробудило Североатлантический альянс. Об этом он сказал 31 мая на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

    Макрон напомнил о словах, произнесенных им в ноябре 2019 года. Тогда французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО из-за отсутствия координации внутри организации. «Сегодня я могу сказать, что Владимир Путин оживил его сильнейшим электрошоком», — отметил Макрон (цитата по Bloomberg).

    Также президент Франции заявил в среду о желании обсудить с государствами — членами Евросоюза более глубокое сотрудничество в оборонной сфере, чтобы «гарантировать собственную безопасность». Он предложил европейским министрам обороны поднять эту тему во время конференции в Париже 19 июня. Кроме того, Макрон призвал страны НАТО закупать оборонную технику европейского производства. Bloomberg пишет, что в своей речи политик отметил, что следующая администрация США «может быть не так заинтересована в Европе», намекая на возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа.

    Французский лидер считает, что НАТО должно предоставить Украине «осязаемые и надежные гарантии безопасности». В ходе двухдневной встречи министров иностранных дел стран — членов альянса в Осло, которая началась в среду, планируется обсудить заявку Киева на вступление в НАТО.

    Накануне Владимир Путин заявил, что НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток. «Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, да еще и до Украины добрались», — отмечал он.

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