Макрон: Путин «оживил мозг» НАТО ударом «электрошокера»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало российской СВО на Украине пробудило Североатлантический альянс. Об этом он сказал 31 мая на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.



Макрон напомнил о словах, произнесенных им в ноябре 2019 года. Тогда французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО из-за отсутствия координации внутри организации. «Сегодня я могу сказать, что Владимир Путин оживил его сильнейшим электрошоком», — отметил Макрон (цитата по Bloomberg).



Также президент Франции заявил в среду о желании обсудить с государствами — членами Евросоюза более глубокое сотрудничество в оборонной сфере, чтобы «гарантировать собственную безопасность». Он предложил европейским министрам обороны поднять эту тему во время конференции в Париже 19 июня. Кроме того, Макрон призвал страны НАТО закупать оборонную технику европейского производства. Bloomberg пишет, что в своей речи политик отметил, что следующая администрация США «может быть не так заинтересована в Европе», намекая на возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа.

