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    Оборот 100 крупнейших российских ретейлеров вырос в 2022 году несмотря на уход иностранных игроков

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    Оборот 100 крупнейших российских ретейлеров вырос в 2022 году на 15% и достиг 19 трлн рублей. Такие данные привел глава аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в ходе «Недели российского ритейла» 31 мая.

    Для сравнения, весь объем розничной торговли в России, измеряемый Росстатом, составил за тот же период 17,2 млрд рублей.

    Таким образом, несмотря на уход иностранных компаний, выручка ТОП-100 продолжила расти. А вот у тех, кто находится за пределами первой сотни, выручка стагнировала, объясняет эксперт.

    По подсчёту INFOLine, ТОП-100 в прошлом году потерял шесть иностранных игроков – IKEA, Inditex, H&M, Adidas, Decathlon, Uniqlo. Их общая выручка в 2021 году составляла 541 млрд рублей, а доля в непродовольственном сегменте составляла 3,8%. Под их управлением работало 1199 магазинов.

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