Оборот 100 крупнейших российских ретейлеров вырос в 2022 году несмотря на уход иностранных игроков

Оборот 100 крупнейших российских ретейлеров вырос в 2022 году на 15% и достиг 19 трлн рублей. Такие данные привел глава аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в ходе «Недели российского ритейла» 31 мая.



Для сравнения, весь объем розничной торговли в России, измеряемый Росстатом, составил за тот же период 17,2 млрд рублей.



Таким образом, несмотря на уход иностранных компаний, выручка ТОП-100 продолжила расти. А вот у тех, кто находится за пределами первой сотни, выручка стагнировала, объясняет эксперт.

