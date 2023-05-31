Оборот 100 крупнейших российских ретейлеров вырос в 2022 году несмотря на уход иностранных игроков

Оборот 100 крупнейших российских ретейлеров вырос в 2022 году на 15% и достиг 19 трлн рублей. Такие данные привел глава аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в ходе «Недели российского ритейла» 31 мая.
Для сравнения, весь объем розничной торговли в России, измеряемый Росстатом, составил за тот же период 17,2 млрд рублей.
Таким образом, несмотря на уход иностранных компаний, выручка ТОП-100 продолжила расти. А вот у тех, кто находится за пределами первой сотни, выручка стагнировала, объясняет эксперт.
По подсчёту INFOLine, ТОП-100 в прошлом году потерял шесть иностранных игроков – IKEA, Inditex, H&M, Adidas, Decathlon, Uniqlo. Их общая выручка в 2021 году составляла 541 млрд рублей, а доля в непродовольственном сегменте составляла 3,8%. Под их управлением работало 1199 магазинов.