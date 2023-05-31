Крупный пожар на Софийской потушили

Два часа потребовалось огнеборцам, чтобы потушить пожар во Фрунзенском районе Петербурга 31 мая. Пламя захватило 150 квадратных метров, распространиться дальше ему не дали.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, возгорание на пересечении улиц Фучика и Софийской ликвидировали в 18:40 — ровно через два часа после того, как на пульт дежурного поступил сигнал.

Горели гаражи, к тушению привлекли 18 пожарных. Читатели показывали дым, который расползался по окрестностям.

Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.