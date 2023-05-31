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    В Ленобласти горела 100-литровая бочка с неизвестным химическим веществом

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    Пожар с едким запахом тушили в садоводстве Кировского района Ленинградской области 31 мая. Среди бытового мусора нашли объёмную бочку со специфическим содержимым.

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    Помощь огнеборцев потребовалась в садоводческом массиве «Восход» примерно за час до полудня. Горело пухто, при тушении которого обнаружили бочку с химическим веществом. Она дымила ярко-рыжим. Запах, как отмечают в аварийно-спасательной службе Ленобласти, был едким.

    По информации 47news, объём ёмкости — сто литров. Установить, что именно в ней находилось, не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются.

    Сотрудники химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы области проверили воздух. Превышений не зафиксировано, радиоактивный фон в норме.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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