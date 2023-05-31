На Кубани мужчина получил 8,5 года за брошенный «коктейль Молотова» в здание ФСБ

Житель Волгограда Игорь Паскарь получил 8,5 года тюрьмы за брошенный «коктейль Молотова» в здание УФСБ по Краснодарскому краю. Об этом 31 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.
«Паскарь признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказано в сообщении пресс-службы суда.
Паскарь получил срок за уголовные статьи о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).
12 июня 2022 года в Краснодаре мужчина с подготовленной заранее зажигательной жидкостью поджег фитиль и бросил ее на тротуарную плитку под плакат с патриотическим изображением, затем скрылся с места преступления. Спустя два дня мужчина вернулся с такой же бутылкой к зданию УФСБ России по региону и кинул её к входной двери ведомства.