На Кубани мужчина получил 8,5 года за брошенный «коктейль Молотова» в здание ФСБ

Житель Волгограда Игорь Паскарь получил 8,5 года тюрьмы за брошенный «коктейль Молотова» в здание УФСБ по Краснодарскому краю. Об этом 31 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.



«Паскарь признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказано в сообщении пресс-службы суда.



Паскарь получил срок за уголовные статьи о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

