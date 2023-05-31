Новые направления, «Сапсаны» для ПМЭФ и пушкинская «Ласточка». ОЖД рассказала о летнем расписании

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Октябрьская железная дорога сообщила журналистам о своих планах на лето. Среди них — новые направления, туристический поезд в Воронеж и брендированная «Ласточка» по случаю грядущего юбилея Пушкина.



Пресс-конференция главы ОЖД Виктора Голомолзина прошла 31 мая. Он рассказал, что за 5 месяцев 2023 года отправлено 62,7 млн пассажиров, это на 6,5% выше плановых цифр. Самым напряженным направлением оказалось южное, туда добавили 27 пар поездов, 8 — на направления к азовскому и черноморскому побережью (Адлер, Новороссийск, Ейск, Сухум и другие).



Фото: РЖД Поделиться Поделиться





Одновременно развивается и северный регион сообщения. Назначены поезда проездом через Петербург (Архангельск — Москва, Петрозаводск — Псков, Москва — Выборг), а также Мурманск — Ярославль и Петербург — Лабытнанги.



Фото: РЖД Поделиться Поделиться





Что касается пригородного сообщения электричками, то с 28 мая здесь курсирует 328 пар поездов. Дополнительно к лету добавили 172 поезда, уменьшили интервал движения для 44, продлили маршруты для 78.



Фото: РЖД Поделиться Поделиться





Кроме регулярных маршрутов ОЖД развивает туристические. В добавление к паровозам «Серебряный маршрут», «Культурный Петербург» и «Селигер», работают также маршруты «Белорусский вояж», «В Карелию» и туристический вагон до Выборга. В июле презентуют еще один — «По дороге Ольденбургских» (Гатчина — Рамонь — Воронеж — Санкт-Петербург).





Кроме того, станет больше мультимодальных направлений, где задействованы разные виды транспорта, но существует один билет. Первый таким был Сортавала — Валаам, затем Петрозаводск — Кижи, Петербург — Петергоф и Петербург — Орешек. Эту сеть Голомолзин обещал развивать. В этом году презентуют также маршрут из Великого Новгорода в рыбацкую деревню Взвад у озера Ильмень.



Что касается «Сапсанов» до Москвы и обратно, то они «населены» на 95%. Сейчас курсируют 13 пар поездов, к ПМЭФ-2023 придется добавить еще 8.



Фото: РЖД Фото: РЖД Фото: РЖД Поделиться Поделиться





На 2023 год назначен ремонт ряда вокзалов, платформ, навесов и другой инфраструктуры. В более далекой перспективе уже утверждено восстановление исторического музыкального вокзала в Павловске.



Фото: РЖД Фото: РЖД Поделиться Поделиться





Еще одно нововведение — это запуск с 3 июня брендированного состава «Ласточка» в направлении на Гатчину. Состав тематически украшен к будущему юбилею Александра Пушкина, в том числе сценами из его произведений, которые рисовал по заданным параметрам искусственный интеллект.

