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    Канализационный коллапс. В Отрадное свозят биотуалеты

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    Порядка 50 туалетов расставят по городу Отрадное в Ленобласти 1 июня. Все госучреждения, кроме районной администрации, работать не будут.

    Как пишет 47news, сады, школы и прочие бюджетные учреждения уйдут на внеплановый выходной, потому что в городе будет отключена канализация. Чтобы как-то выйти из положения и дать людм возможность не прятаться по кустам, в Отрадном расставят биотуалеты — 50 штук на 25 тысяч жителей. При этом праздник в честь Дня защиты детей все равно состоится.

    Глава администрации Отрадного Александр Морозов обозначил сроки неудобств фразой «до ликвидации аварии». «Работать будет только администрация, как-нибудь справимся», — добавил градоначальник.

    Ранее Росприроднадзор сообщал, что очистные сооружения в Отрадном давно в аварийном состоянии и стоки не очищались. В 2021 году Неве был причинен ущерб более чем на 213 млн рублей. Очистные находились на балансе МУП «Водоканал Кировского района», предприятие банкротится.

    Стоки начали переливаться через стену очистных с позднего вечера 30 мая. Нечистоты льются по лесу прямиком в Неву. Чтобы устранить неполадки, коммунальщикам надо слить всю канализацию, для этого ее полностью выключат 1 июня — воды тоже не будет. Администрация просит ничего не сливать в раковины и унитазы, потому что резервуары быстро заполнятся и все пойдет обратно в квартиры.

    © Фонтанка.Ру

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