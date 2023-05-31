Канализационный коллапс. В Отрадное свозят биотуалеты

Порядка 50 туалетов расставят по городу Отрадное в Ленобласти 1 июня. Все госучреждения, кроме районной администрации, работать не будут.

Как пишет 47news, сады, школы и прочие бюджетные учреждения уйдут на внеплановый выходной, потому что в городе будет отключена канализация. Чтобы как-то выйти из положения и дать людм возможность не прятаться по кустам, в Отрадном расставят биотуалеты — 50 штук на 25 тысяч жителей. При этом праздник в честь Дня защиты детей все равно состоится.

Глава администрации Отрадного Александр Морозов обозначил сроки неудобств фразой «до ликвидации аварии». «Работать будет только администрация, как-нибудь справимся», — добавил градоначальник.

