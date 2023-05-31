В Петербурге зять выгнал из квартиры тещу и своих детей. А суд выселил его

В Петербурге 71-летняя пенсионерка фактически осталась без жилья по вине зятя. Мужчина не только выгнал ее из дома, но и переложил на тещу ответственность за воспитание троих детей. Об этом 31 мая сообщает прокуратура города.



По данным ведомства, в 2022 году отца несовершеннолетних лишили родительских прав. Их мать ограничена в родительских правах.. Супруг дочери поселился в квартире пожилой женщины без ее согласия, лишив последнюю возможности воспитывать внуков в благоприятных условиях. Из-за этого она вынуждена была жить с ними у родственников.

