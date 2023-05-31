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    В Петербурге зять выгнал из квартиры тещу и своих детей. А суд выселил его

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    В Петербурге 71-летняя пенсионерка фактически осталась без жилья по вине зятя. Мужчина не только выгнал ее из дома, но и переложил на тещу ответственность за воспитание троих детей. Об этом 31 мая сообщает прокуратура города.

    По данным ведомства, в 2022 году отца несовершеннолетних лишили родительских прав. Их мать ограничена в родительских правах.. Супруг дочери поселился в квартире пожилой женщины без ее согласия, лишив последнюю возможности воспитывать внуков в благоприятных условиях. Из-за этого она вынуждена была жить с ними у родственников.

    «Установив нарушения прав несовершеннолетних, прокурор Центрального района обратился в суд с требованием о выселении отца детей, лишенного родительских прав, из квартиры. Требования надзорного ведомства удовлетворены», — подытожили в прокуратуре.

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