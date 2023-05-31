Роспотребнадзор не нашел безопасных пляжей для купания в Петербурге

Сотрудники Роспотребнадзора исследовали пробы воды и почвы на 24 официальных пляжах в Петербурге. Купаться не советуют нигде, а с песком пока еще все в порядке.

Как сообщает телеграм-канал ведомства 31 мая, почва на всех пляжах соответствует нормативам, а вода далека от требований СанПинов. Купаться горожанам не советуют.

«Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили в ведомстве.