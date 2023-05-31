Роспотребнадзор не нашел безопасных пляжей для купания в Петербурге

Сотрудники Роспотребнадзора исследовали пробы воды и почвы на 24 официальных пляжах в Петербурге. Купаться не советуют нигде, а с песком пока еще все в порядке.
Как сообщает телеграм-канал ведомства 31 мая, почва на всех пляжах соответствует нормативам, а вода далека от требований СанПинов. Купаться горожанам не советуют.
«Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили в ведомстве.
С начала июня мониторинг качества воды будет производиться еженедельно.
Смольный определил 24 официальных пляжа в Петербурге. Вот их список:
Три пляжа на Суздальских озерах и Ольгинский водоем в Выборгском районе. Последний пруд — единственный в городе в прошлом сезоне выпадал из-под запрета.
В Колпино два пляжа на Ижоре, в Красном Селе один на озере Безымянном — оно тоже раньше было в списке разрешенных. В Пушкине есть пляж на Колонистском пруду.
Пять пляжей есть на озере Разлив в Сестрорецке — «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый».
Все остальные пляжи находятся на берегу залива: в Кронштадте, «Морские дубки» в Лисьем Носу и «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи» в Курортном районе.