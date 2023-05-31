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    Ремонт перекроет съезд с Пироговской набережной и ограничит движение на Коллонтай

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    Работы на инженерных сетях и ремонт дорог добавит ограничений для водителей в Выборгском, Невском и Петродворцовом районах Петербурга. Об этом 31 мая предупреждает государственная административно-техническая инспекция города.

    На двух участках в Выборгском районе города ограничат движение из-за реконструкции инженерных сетей:

    • до 11 июня — по проспекту Просвещения от улицы Кустодиева до проспекта Художников;
    • до 23 июля — по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.
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    На Пироговской набережной продолжают ремонтировать дорожное покрытие, и 2 июня на один день закроют съезд с набережной на Сампсониевский мост. Объехать участок можно будет по Выборгской набережной, Кантемировской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Большой Монетной улице, улицам Котовского, Чапаева, Куйбышева, Сампсониевскому мосту и улице Фокина. Также напомним, что до 10 июля из-за работ ограничено движение по самой Пироговской набережной от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Тоже из-за ремонта дорожного покрытия на неделю потеснят водителей на улице Коллонтай. Со 2 по 9 июня ограничат проезд по участку улицы Коллонтай от улицы Лопатина до проспекта Большевиков, включая перекрестки с Товарищеским проспектом, проспектом Солидарности и боковые проезды, а также перекроют «карман» вдоль четной стороны улицы Коллонтай от проспекта Солидарности до Товарищеского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Ломоносове из-за реконструкции инженерных сетей до 5 июня закроют сквозное движение по Ивановской улице от Песочной улицы до Павловского проспекта. Объезд предусмотрен по Павловскому проспекту, Безымянному переулку и Песочной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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