Ремонт перекроет съезд с Пироговской набережной и ограничит движение на Коллонтай

Работы на инженерных сетях и ремонт дорог добавит ограничений для водителей в Выборгском, Невском и Петродворцовом районах Петербурга. Об этом 31 мая предупреждает государственная административно-техническая инспекция города.



На двух участках в Выборгском районе города ограничат движение из-за реконструкции инженерных сетей: