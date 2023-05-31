    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    758мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.69eur86.51

    Многодетную мать из Ачинска будут судить за смерть обварившегося кипятком сына. Пять дней малыша лечили дома

    1704
    1 комментарий

    В Ачинске четырехлетний ребенок из многодетной семьи обварился кипятком и умер. Отвечать за смерть сына предстоит его 29-летней матери, которая пыталась самостоятельно вылечить у малыша ожоги 70 процентов тела. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает 31 мая Следственный комитет Красноярского края и Хакасии.

    Семья живет в арендованной квартире в микрорайоне Юго-Восточный. Трагедия произошла 1 марта. Женщина была дома с двумя дочерями, 5 и 11 лет, и двумя сыновьями, 1 года и 4 лет. Отец троих детей работал вахтовым методом.

    По версии следствия, мать не уследила за своим четырехлетним сыном, который забрался на детский стульчик около кухонного гарнитура и опрокинул на себя чайник с кружкой, в которых был кипяток. Малыш получил многочисленные термические ожоги 2–3-й степени общей площадью 70% тела.

    В течение пяти дней, как следует из материалов дела, женщина не обращалась за медицинской помощью и пыталась лечить сына сама болеутоляющими и жаропонижающими препаратами, несмотря на то, что ребенку становилось хуже. В результате 5 марта мальчик умер от ожогов. В этот же вечер женщина завернула тело сына в одеяло и унесла к своей матери, откуда наконец вызвала скорую помощь.

    Как пишет СК, обвиняемая пояснила, что побоялась вызывать врачей из-за случившегося, а также потому, что в квартире был беспорядок. По ее мнению, врачи могли сообщить в полицию, после чего у нее бы забрали детей.

    Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Старшая дочь женщины находится в социальном учреждении, двое других детей — с их биологическим отцом.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close