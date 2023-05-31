Многодетную мать из Ачинска будут судить за смерть обварившегося кипятком сына. Пять дней малыша лечили дома

В Ачинске четырехлетний ребенок из многодетной семьи обварился кипятком и умер. Отвечать за смерть сына предстоит его 29-летней матери, которая пыталась самостоятельно вылечить у малыша ожоги 70 процентов тела. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает 31 мая Следственный комитет Красноярского края и Хакасии.

Семья живет в арендованной квартире в микрорайоне Юго-Восточный. Трагедия произошла 1 марта. Женщина была дома с двумя дочерями, 5 и 11 лет, и двумя сыновьями, 1 года и 4 лет. Отец троих детей работал вахтовым методом.



По версии следствия, мать не уследила за своим четырехлетним сыном, который забрался на детский стульчик около кухонного гарнитура и опрокинул на себя чайник с кружкой, в которых был кипяток. Малыш получил многочисленные термические ожоги 2–3-й степени общей площадью 70% тела.



В течение пяти дней, как следует из материалов дела, женщина не обращалась за медицинской помощью и пыталась лечить сына сама болеутоляющими и жаропонижающими препаратами, несмотря на то, что ребенку становилось хуже. В результате 5 марта мальчик умер от ожогов. В этот же вечер женщина завернула тело сына в одеяло и унесла к своей матери, откуда наконец вызвала скорую помощь.

