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    На Парнасе в 2024 году построят десятый по счету детский сад

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    В Толубеевском проезде в Выборгском районе построят новый детский садик на 280 мест. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», разрешение на его строительство недавно выдал Госстройнадзор. Сдать объект планируется в 2024 году.

    Трехэтажное здание включает 12 групповых помещений с игровыми, спальнями, входной группой с раздевалкой и уборными. На первом этаже расположится бассейн, музыкальный и спортивный залы, пищеблок с горячим и холодным цехом, помещения для кружков и медкабинеты.

    На прилегающей территории для каждой группы создадут свою площадку для игр и отдыха с теневыми навесами, а также две общие спортивные площадки с гимнастическим оборудованием, зону для хранения санок, самокатов и колясок.

    Новый детский сад станет десятым по счету в ЖК «Северная долина».

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