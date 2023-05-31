На Парнасе в 2024 году построят десятый по счету детский сад





В Толубеевском проезде в Выборгском районе построят новый детский садик на 280 мест. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», разрешение на его строительство недавно выдал Госстройнадзор. Сдать объект планируется в 2024 году.



Трехэтажное здание включает 12 групповых помещений с игровыми, спальнями, входной группой с раздевалкой и уборными. На первом этаже расположится бассейн, музыкальный и спортивный залы, пищеблок с горячим и холодным цехом, помещения для кружков и медкабинеты.



На прилегающей территории для каждой группы создадут свою площадку для игр и отдыха с теневыми навесами, а также две общие спортивные площадки с гимнастическим оборудованием, зону для хранения санок, самокатов и колясок.

