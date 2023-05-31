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    Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

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    В новых регионах России необходимо провести диспансеризацию взрослого населения. Об этом 31 мая заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Что касается диспансеризации детей, то она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты. Поэтому, на мой взгляд, надо сделать еще один шаг. А именно провести диспансеризацию взрослого населения», — сказал глава государства.

    Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала «провести соответствующую работу». По ее словам, это будет «крайне востребовано» во всех четырех субъектах.

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    Гость31 Мая 2023 в 17:02
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