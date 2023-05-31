В 2024 году в Адмиралтейском районе построят детский сад на 90 мест с бассейном

В третьем квартале 2024 года в Адмиралтейском районе должно завершиться строительство нового детского садика на 90 мест — сейчас получено разрешение на его строительство. Как отмечают в компании GloraX, в проект вложат около 300 млн рублей. Строительство создаст 35 новых рабочих мест.



На первом этаже садика расположатся бассейн и пищеблок, на втором и третьем этажах — групповые комнаты: две для 22 человек младшей и средней групп (3–5 лет) и еще две для 23 человек старшей и подготовительной групп (5–7 лет). Также на втором этаже разместятся общий зал для музыки и физкультуры и кружково-учебный блок. Кроме этого в здании будут медкабинет, буфет, раздевалки и спальни.

