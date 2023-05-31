«Целое тело я, конечно, не дотащу». Житель Нижегородской области рассказал, как убил и расчленил дядю ради наследства

Житель Нижегородской области лишился жизни из-за наследства. Под подозрением оказался племянник, которому после смерти 79-летнего дяди должна была достаться недвижимость и сбережения. Следственный комитет Ивановской области 31 мая сообщил подробности и опубликовал видеозапись допроса 54-летнего подозреваемого в убийстве, на которой тот рассказывает, что сделал с телом родственника.



По версии следствия, 2 марта этого года в Балахне родственники решили скоротать время за рюмкой спиртного. Племянник, который был в курсе будущего наследства, как следует из материалов уголовного дела, решил приблизить смерть родственника.



На видеозаписи допроса мужчина говорит, что фатальным для пожилого человека стал удар головой о железный косяк двери, после чего тот упал и захрипел. Осознание, что дядя мертв, рассказывает племянник, его «сильно напугало», и через сорок минут он понял, что с телом надо что-то делать.



Подозреваемый говорит, что труп целиком до машины он бы не дотащил, поэтому он расчленил родственника и в течение трех дней носил части тела в багажник. Затем, по его словам, он отправился в соседнюю Ивановскую область и в несколько приемов разбросал останки на разных участках леса. «Стал как мог закидывать части тела, вынимая их из пакета», — вспоминает мужчина. Там их обнаружили в апреле, после чего СК возбудил уголовное дело об убийстве, в рамках расследования которого следователи и вышли на племянника.

