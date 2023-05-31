Парадокс импортозамещения. На полках российских магазинов в 2022 году стало больше иностранных товаров

На полках российских магазинов стало больше импортных товаров в 2022 году. Об этом рассказала 31 мая руководитель направления «Потребительский рынок» группы компаний INFOLine Светлана Силенина в ходе «Недели российского ритейла».

Основной причиной стало замораживание деятельности на территории России крупных международных компаний. «Сейчас на полках розничных сетей не только «Добрый кола», произведенный в России, но кола, произведенная в Польше, Грузии и даже в Иране», — сказала она.

То же наблюдается и в непродовольственной категории. «Пришлось ввозить то, что раньше не ввозили», — отметила Светлана Силенина.



Укрепление рубля тоже оказало медвежью услугу: импорт стал экономически более выгодным.

