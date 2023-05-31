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    В Латвии новый президент

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    Латышский парламент избрал президентом министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса. О результатах голосования стало известно 31 мая.

    Как пишут латышские СМИ, за него проголосовали 52 депутата Сейма — необходимый минимум 51 голос. Выбирали президента в трех турах.

    «Не хочу много говорить, но хочу сказать, что мы переживаем момент, когда Латвия находится в очень сложных обстоятельствах, но выборы прошли в такой атмосфере, когда наши хоккеисты вернулись домой с бронзой, и вскоре, независимо от политических взглядов, нас всех объединит Праздник песни и танца. Давайте воспользуемся этим подъемом, чтобы страна развивалась и была безопаснее», — высказался Ринкевичс после победы.

    В предвыборной кампании 2018 года в Сейм Ринкевичс шел с лозунгом «Вопреки Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством». Он первый латышский политик, который публично заявил о своей нетрадиционной ориентации.

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