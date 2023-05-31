В Подмосковье задержали подростка по подозрению в попытке расправы над семьей. Прабабушка, бабушка и дед — в больнице с ножевыми

Инцидент произошел в минувшую ночь в городском округе Шаховская. По данным СК, подросток набросился с ножом и порезал прабабушку и бабушку. Крики разбудили дедушку мальчика, который бросился защищать женщин, но от внука досталось и ему. Причины поступка подростка пока неизвестны. Он сбежал из дома, но вскоре его задержали сотрудники полиции.

В Подмосковье подросток отправил на больничную койку троих своих пожилых близких. Мальчик задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает 31 мая Следственный комитет Московской области.

Прокуратура Подмосковья уточняет, что трагедия произошла в частном доме. Пострадавшим прабабушке и бабушке 84 года и 59 лет, дедушке — 60 лет. Все трое были госпитализированы.



В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подростку меры пресечения.