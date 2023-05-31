Больше чем дизайн. Студенты придумают, как усовершенствовать дорожную технику

Как должна выглядеть современная дорожная техника? Свое видение представят студенты ведущих вузов. Лучший проект воплотят в жизнь: обновленная машина поможет сделать российские автомагистрали более надежными и комфортными.



Дизайн-хакатон для начинающих специалистов проведет «Газпромнефть — Битумные материалы» под эгидой научно-образовательного центра «Газпром нефть — ИТМО» университета ИТМО. Участникам предстоит поработать над внешним видом дорожной спецтехники для нанесения жидких составов и эмульсии. Эти продукты применяются в строительстве, ремонте и обслуживании транспортной инфраструктуры.



Командам доступен широкий выбор инструментов для дизайна. Например, для поиска идей они смогут применять технологии искусственного интеллекта. Наставниками для ребят в проекте станут эксперты «Газпромнефть — Битумные материалы».



У победителей будет шанс реализовать свою концепцию вместе со специалистами. Разработанная модель найдет применение на объектах транспортной инфраструктуры по всей стране.



«Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью производственных процессов, — говорит Андрей Нечаев, заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по научно-техническому развитию. — Конечный продукт должен быть не только функциональным и выполнять свое прямое назначение, но и иметь продуманный внешний вид, ориентированный на потребителя. Это касается и технологий для дорожного строительства — ведь правильный дизайн позволит упростить работу с устройством, что повысит производительность и ускорит дорожные работы».



Уже известно, что активное участие в дизайн-хакатоне примут студенты Центра химической инженерии Университета ИТМО. С первых курсов у них есть доступ к высокотехнологичному оборудованию, на котором они учатся работать. Поэтому они могут оценить эргономичность и внешний вид изделия, даже не будучи специалистами в области дизайна.



«Мы поддерживаем всестороннее развитие обучающихся, поэтому предлагаем попробовать себя в новой сфере и принять участие в конкурсе», — отмечает Майя Успенская, директор НОЦ «Газпром нефть — ИТМО» и профессор Центра химической инженерии университета ИТМО.



Организаторы марафона уверены: решение реальной задачи даст толчок к развитию профессиональных компетенций начинающих специалистов.



ООО «Газпромнефть – БМ»

