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    Мультимедийная заметка

    Больше чем дизайн. Студенты придумают, как усовершенствовать дорожную технику

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    Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть — Битумные материалы»
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    Как должна выглядеть современная дорожная техника? Свое видение представят студенты ведущих вузов. Лучший проект воплотят в жизнь: обновленная машина поможет сделать российские автомагистрали более надежными и комфортными.

    Дизайн-хакатон для начинающих специалистов проведет «Газпромнефть — Битумные материалы» под эгидой научно-образовательного центра «Газпром нефть — ИТМО» университета ИТМО. Участникам предстоит поработать над внешним видом дорожной спецтехники для нанесения жидких составов и эмульсии. Эти продукты применяются в строительстве, ремонте и обслуживании транспортной инфраструктуры.

    Командам доступен широкий выбор инструментов для дизайна. Например, для поиска идей они смогут применять технологии искусственного интеллекта. Наставниками для ребят в проекте станут эксперты «Газпромнефть — Битумные материалы».

    У победителей будет шанс реализовать свою концепцию вместе со специалистами. Разработанная модель найдет применение на объектах транспортной инфраструктуры по всей стране.

    «Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью производственных процессов, — говорит Андрей Нечаев, заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по научно-техническому развитию. — Конечный продукт должен быть не только функциональным и выполнять свое прямое назначение, но и иметь продуманный внешний вид, ориентированный на потребителя. Это касается и технологий для дорожного строительства — ведь правильный дизайн позволит упростить работу с устройством, что повысит производительность и ускорит дорожные работы».

    Уже известно, что активное участие в дизайн-хакатоне примут студенты Центра химической инженерии Университета ИТМО. С первых курсов у них есть доступ к высокотехнологичному оборудованию, на котором они учатся работать. Поэтому они могут оценить эргономичность и внешний вид изделия, даже не будучи специалистами в области дизайна.

    «Мы поддерживаем всестороннее развитие обучающихся, поэтому предлагаем попробовать себя в новой сфере и принять участие в конкурсе», — отмечает Майя Успенская, директор НОЦ «Газпром нефть — ИТМО» и профессор Центра химической инженерии университета ИТМО.

    Организаторы марафона уверены: решение реальной задачи даст толчок к развитию профессиональных компетенций начинающих специалистов.

    ООО «Газпромнефть – БМ»

    Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть — Битумные материалы»

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