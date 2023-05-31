Всему голова: почему важно, какая в вашем доме крыша

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один из самых сложных конструктивных элементов любого здания — крыша. Благодаря прогрессу в технологиях и материалах, который произошел за последние несколько лет, при грамотном монтаже крыша жилого дома может стать настоящим инженерным чудом. К кровельному покрытию строители должны подходить максимально серьезно, ведь оно влияет на состояние остальных элементов здания, обеспечивая им защиту от внешних факторов. Сама кровля при этом может стать ярким архитектурным элементом, а также приспособлена под использование.



Плоская или скатная

Тип крыши будет определять материалы для ее строительства, — в основном это плоская или скатная кровля, внутри каждого типа тоже много градаций, в зависимости от конструкции, угла уклона и так далее.

Как отметила главный архитектор СК «Дальпитерстрой» Каролина Гогунова, архитектору необходимо защитить здание от атмосферных осадков, отвести осадки с кровли, предусмотреть тепловой контур здания (утеплить), а также защитить сам теплоизоляционный слой, если в этом есть необходимость, от действия влаги.



— Для плоских кровель, если мы говорим о водоизоляционном ковре, это битумные рулонные материалы, полимерные мембраны, — продолжила она. — Теплоизоляция — это плиты минераловатные, они не горючие, но достаточно гигроскопичны, боятся влаги, а при намокании теряют теплоизолирующие свойства, поэтому требуют определенной квалификации при работе. Также используют экструдированный пенополистирол (в плане теплоизоляции он работает лучше минераловатных утеплителей, не боится влаги, но горючий, что сокращает область применения), пеностекло (идеальный вроде бы материал, — не боится ни огня, ни воды, только вот толщины потребуется больше). Для скатных кровель покрытий намного больше, и они эстетичные, так как видны человеку и позволяют формировать архитектурный образ здания. Покрытия я бы разделила на две основные группы (вернее не я, а свод правил «Кровли») — листовые материалы (стальные, оцинкованные листы, медные листы, профнастил, шифер, ондулин, металлочерепица) и штучные (керамическая черепица, битумная черепица с различными цветными покрытиями).



— Как правило, в новостройках используются плоские неэксплуатируемые кровли, — добавил Владимир Павлов, руководитель службы технического заказчика филиала ГК «А101» в Санкт-Петербурге. — Такое проектное решение позволяет комфортно организовать выходы из лестничных клеток, разместить инженерное оборудование и смонтировать ливневой водосток. Скатные кровли используются только в исторических районах Петербурга или, реже, если такое решение прописано в архитектурном облике здания.

При выборе типа кровли для жилого дома застройщики ориентируются на долговечность, безопасность, цену и экологичность технологии и материала. По словам Владимира Павлова, для обустройства наиболее распространенной плоской кровли оптимальный выбор — рулонный гидроизоляционный материал. Современная рулонная кровля устроена по принципу слоеного пирога, обычно из трех слоев. Нижний является защитным, средний слой — основа, созданная с использованием битумно-полимерных покрытий, верхний слой представляет собой специальную защиту от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. Для утепления рулонной кровли используются минераловатные плиты, пеноплекс.



— Самым современным рулонным материалом сейчас являются полимерные мембраны ПВХ, которые позволяют быстро и качественно защитить кровлю от разрушающих внешних воздействий, — добавил эксперт. — Материал укладывается на утеплитель, для герметичности швы между соседними полосами спаиваются. Также достаточно широко распространены полимерные битумные материалы. Они используются для гидроизоляции как плоских, так и скатных крыш, и представлены в виде рулонных и штучных кровельных материалов.



— В настоящее время застройщики возводят в основном плоские крыши, без чердаков, так как они требуют установки дополнительного оборудования, — продолжил Алексей Пятненков, и.о. вице-президента блока управление проектами Glorax. — Кровли бывают инверсионные (где сначала устанавливается гидроизоляция, а сверху утеплитель) и неинверсионные (когда на монолит укладывается утепление, а затем гидроизоляция). В своих проектах мы используем оба типа, как как у каждого из них свои достоинства. В частности, инверсионные кровли используются для стилобатов и организации эксплуатируемых кровель, они требуют бОльших инвестиций, но не нагреваются летом и устойчивы к механическим повреждениям.



Если брать обычную плоскую кровлю, то материалы для строительства — это качественная рулонная пароизоляция, керамзит, утеплитель, стяжка и рулонная гидроизоляция, подчеркнули в пресс-службе КВС.

В компании остановились на самых важных аспектах укладки утеплителя и гидроизоляционных слоев. Первое — технология укладки утепления (например, минеральной ваты). Она всегда выполняется в шахматном порядке, несоблюдение этой тонкости приводит к промерзанию. Второе — технология устройства рулонной гидроизоляции, где два слоя должны направляться в шахматном порядке с перехлестом рулонов, несоблюдение технологии приведет к протечкам и порче кровли.



Крыши меняются

Несомненно, за последние десятилетия произошел большой рост в области строительной химии, появилось множество материалов для устройства кровли, гидро- и пароизоляция, отметили в КВС. Сегодня для изготовления инновационных кровель все чаще используют мембранные материалы. Они удобны для быстрой отделки плоских и пологих крыш, с их помощью можно вести скоростной ремонт поврежденных участков покрытия. Также неизменно используют мягкую рулонную кровлю — она имеет большой ресурс.

— Среди новинок я бы отметил etfe-мембраны, — говорит Владимир Павлов. — Система представляет собой многослойную мембрану, заполненную сжатым воздухом, который циркулирует внутри всей кровли. Количество мембран и объем «пакета», определяется теплотехническим расчетом. Этот материал широко используется для зданий с большими открытыми пролетами — футбольных полей, ботанических садов, тепличных комплексов. К слову, этот материал широко применяется в условиях крайнего севера для строительства городов на ледниках, военных и научных баз.



Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой» рассказал, что в современных домах отказались от технического этажа под крышей благодаря тому, что появились мощные насосы — они способны подавать воду из подвала к этажам, их незачем теперь размещать наверху здания. Поскольку нет технического этажа, кровельный «пирог» стал более практичным и многослойным, он выполняет функции утеплителя, гидро- и пароизоляции и пр.

— Плоские кровли заняли место скатных кровель, которые использовались в старых домах, — подчеркнул эксперт. — На кровле применяют внутренние ливнестоки, которые позволяют отводить воду с крыши здания в обход фасада. Более того, применяются воронки с подогревом, которые не замерзают и отводят воду в любое время года. Фасадные же ливнестоки замерзают, на них образуется наледь, сосульки, они неэстетично выглядят, быстрее изнашиваются — именно поэтому в современных домах от них отказались. В ЖК «Новый Лесснер» мы делаем кровли технических строений (многоуровневых паркингов, трансформаторных подстанций) зеленого цвета. Это дороже традиционной черной кровли, но при этом меньше нагревается. И для жителей верхних этажей вид на зеленую плоскость приятнее, так как ассоциируется с газоном.



По словам Каролины Гогуновой, обращаться к эксплуатируемым, инверсионным кровлям сегодня стали все чаще. Это повышает рациональность проектов (бОльшие площади задействованы функционально), также применение природных материалов и использование зеленых насаждений повышает экологичность и эстетическую привлекательность объектов.

— Появилось очень много современных мембранных материалов, которые, конечно, уже высокотехнологичны и при правильном применении помогают воплощать наиболее рациональные и долговечные решения, — добавила она. — Приятно, что применяют зачастую мембраны светлых тонов для покрытия крыш, что позволяет избежать перегревания. В целом, не могу сказать, что основные материалы сильно изменились, но появились различные гидроизоляции, ветрозащитные мембраны, пароизоляционные пленки, которые позволяют продлить срок эксплуатации теплоизоляционного слоя, к примеру, и тем самым повышают энергоэффективность здания в целом.



Крыши как украшение

Эффектная крыша становится ключевым элементом украшения здания, она подчеркивает архитектурный стиль и атмосферу, продолжили в компании КВС. А ее конструкция помогает создать комфортный микроклимат в помещениях и на придомовой территории.

— В архитектуре нового поколения приоритеты отданы прямолинейности, лаконичности, визуальной легкости элементов сооружений, — говорят в компании. — Наиболее впечатляющие варианты выходят далеко за периметр фундамента, выступая в роли навесов над территорией или даже соединяя отдельные постройки. Деконструктивизм остается одним из самых необычных стилей в архитектуре. Непропорциональные, несимметричные формы добавляют объекту оригинальности и выразительности. Здания в такой стилистике не похожи на другие объекты.

По словам Каролины Гогуновой, все зависит от стиля и архитектурной задумки, на рынке достаточно интересных материалов для воплощения любых практически идей.



— Пару лет, как стали «модными» индивидуальные жилые дома типа, barn house, пришедшие к нам из западной Европы, — пояснила она. — Одна из визуальных особенностей — перетекание плоскости стены в плоскость скатной кровли (скатные кровли без привычных нам свесов). Вот пример интересного применения отделочных материалов на стене и на кровле. Ну и конечно, трогающая сердца, долговечная и незаменимая, — натуральная черепичная кровля.

А Владимир Павлов добавил, что при проектировании и монтаже плоской кровли можно подчеркнуть парапет и верхнюю часть фасада, организовать архитектурные элементы из металлоконструкций.

— В последние годы мы наблюдаем глобальный тренд на организацию эксплуатируемых кровель в жилых комплексах, — продолжил Алексей Пятненков. — Это обусловлено тем, что мегаполисы растут вверх, а объем общественных пространств при этом не увеличивается. Одновременно с этим после пандемии со стороны потребителей возник повышенный спрос на mixed-used пространства в ЖК. Это мотивирует наиболее чутких к запросам покупателей застройщиков включать в проекты эксплуатируемые крыши, которые при этом несут и функциональную нагрузку: снижают уровень теплопотерь, обеспечивают дополнительную звукоизоляцию и увеличивают срок службы самой кровли.



Эксплуатировать как надо

По данным аналитиков GloraX, в Петербурге сейчас возводится всего пять проектов с эксплуатируемыми кровлями — два из них в комфорт-классе и три — в премиальном сегменте. При этом самая большая по размеру эксплуатируемая кровля в премиум-классе появится в GloraX Premium Василеостровский — здесь расположится полноценный сад с крупноформатными деревьями, и различные функциональные зоны для отдыха, работы и общения.

— Эксплуатируемые кровли остаются редкой опцией, поскольку требуют большого объема инвестиций и сложны с точки зрения эксплуатации, пояснил Алексей Пятненков. — В случае с Петербургом ситуация осложняется непростыми климатическими условиями. Тем не менее, наличие эксплуатируемой кровли является ярким преимуществом для жилого комплекса, т.к. требования потенциальных покупателей к наличию рекреационных зон в составе ЖК выросли после пандемии.



По мнению Владимира Павлова, практика создания эксплуатируемых кровель в Санкт-Петербурге — это достаточно перспективное направление. Жилые комплексы с террасами и выходами на эксплуатируемую кровлю пользуются популярностью у покупателей, формируют добавленную стоимость продукта и позволяют подчеркнуть класс жилья в верхних сегментах рынка.

— Вместе с тем, при проектировании таких кровель нужно учитывать разводку коммуникаций, в частности вентиляционных и канализационных стояков с бытовых помещений в квартире, особенности размещения инженерного оборудования для общедомовых нужд, — считает эксперт. — Кроме того, нужно учитывать, что такие террасы — это наиболее сложная инверсионная кровля, которая требует больших затрат, высокого «пирога» кровли и более внимательной эксплуатации.

Первыми привлекательность эксплуатируемых кровель оценили застройщики элитного жилья, последние годы они активно внедряют этот элемент в свои проекты, подчеркнули в КВС. Для домов бизнес-класса с небольшой придомовой территорией задействованная кровля также становится отличным решением для размещения инфраструктуры.



— Отдельный выход к кровле серьезно повышает ее привлекательность, однако в собственность, как квартира, она не входит, — пояснили в компании. — В любом случае, эксплуатируемые крыши не станут массовым явлением — большое значение имеет вид, который с нее открывается. Стоит отметить, что для эксплуатации пригодна не каждая крыша. Идеальным вариантом становятся кровли, предусмотренные в проекте ЖК на этапе строительства. Главное, чтобы крыша была плоской, с ровной и прочной поверхностью, а материалы — гидроизоляционными.



А по мнению Каролины Гогуновой, поскольку почти в каждом проекте сейчас присутствуют подземные автостоянки, то их покрытие автоматически становится эксплуатируемой кровлей, поэтому перспективы велики и неизбежны. Сложностей в целом нет, технологии и узлы уже достаточно опробованы, чтобы стать типовыми решениями.



— Петербургские крыши стали выше — и это шутка лишь отчасти, — добавил маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. — Петербург все еще, конечно, не Шанхай, хотя домов выше 100 метров в городе уже несколько десятков. Принимая во внимание тот факт, что длина стандартных лестниц пожарных машин — 28 метров (9 этажей), предложение Минстроя России оборудовать крыши многоквартирных домов противопожарными «зонами спасения», не лишено логики и человеколюбия. Правда, в подписанную правительством «Стратегию развития строительной отрасли до 2035 года» этот пункт не вошел.

Бывают ошибки

Срок службы кровельной системы зависит от качества конкретных материалов и условий эксплуатации, отметили в КВС. При этом плоская кровля прослужит меньше, чем скатная, при этом среди обоих вариантов крыш можно найти проекты, рассчитанные и на 20, и на 100 лет. Плоская кровля требует регулярного обслуживания, нуждается в постоянном ремонте слоя гидроизоляции и очистке от снега. Ошибки в обустройстве кровли чаще всего решаются на стадии проектирования и не допускаются в работе.



— Среди наиболее распространенных ошибок я бы назвал нарушение технологии монтажа состава кровли, — говорит Владимир Павлов. — И последствия могут быть критичны — протечки гидроизоляционного ковра, воспламенение состава кровли и так далее. Некорректный выбор толщины утеплителя может привести к недостаточной теплоизоляции и, как следствие, к ненормативной температуре в помещении, некорректной точке росы и появлению плесени в перекрытиях и отделочных слоях. При организации подогрева кровли необходимо быть особо внимательным к выбору температуры и к слою, в который устанавливается датчик. При некорректном выборе система может быть неэффективна, некорректная работа датчика может привести к воспламенению состава кровли.



Алексей Пятненков отнес к основным ошибкам неграмотно проведенную вентиляцию или её отсутствие, некачественную теплоизоляцию, упущение пароизоляции, неправильный подбор кровельного материала, некачественно установленную гидроизоляцию и ошибки в водоотведенния с крыши. По его словам, все эти промахи могут привести к сокращению срока службы кровли, изменению климата внутри здания (летом жарко, зимой холодно, повышенная влажность), а также протечкам крыши. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо учесть все детали в процессе проектирования, ориентируясь на соответствующие СНИПы, правильно подобрать материал, соблюсти все этапы установки.



— Очень важно правильно подобрать материалы, понимая какую функцию несёт каждый из слоев конструкции, — подчеркнула Каролина Гогунова. — Правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя, чтобы исключить точку выпадения росы. Ну и конечно, соблюдение технологии производства работ — очень важный пункт. Есть, к примеру, много материалов, работающих в одном направлении (нельзя перевернуть в конструкции, иначе не будет работать), должный контроль на объекте.



Эксперт добавила, что нарушение технологии — это проникновение воды в конструкцию, возможное промерзание (мостик холода), что сначала ведет к появлению плесени и грибка, далее — к разрушению конструкции в той или иной мере, ухудшению эксплуатационных качеств, потере долговечности.