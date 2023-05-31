Сбежавшая электричка подтолкнула парня из Подмосковья не к прогулке по шпалам, а к гонкам с полицией

ГУ МВД по Московской области
Молодой человек в Подмосковье опоздал на электричку и вместо того, чтобы подождать или взять такси, нашел себе приключений на пятую точку. Гонки с полицией на чужой «Ниве» закончились не в его пользу.
В дежурную часть полиции городского округа Кашира обратился местный житель и заявил об угоне своей «Нивы», которая была припаркована возле одного из домов на Комсомольской улице, сообщает 31 мая пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Позднее похищенную машину заметили сотрудники ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования. Автомобиль ехал в сторону города Озёры.
Инспекторы попытались остановить «Ниву», но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Началась погоня. Задержать лихача удалось в селе Клишино городского округа Коломна. Им оказался 23-летний житель Ступино. Молодой человек пояснил, что опоздал на электричку и, чтобы доехать домой, решил воспользоваться припаркованной машиной, у которой оказались ключи в замке зажигания.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по