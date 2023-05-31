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    Петербурженка упала в люк в Шушарах. В суде разобрались, кто за него отвечал

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    Петербурженка упала в припорошенный снегом канализационный люк в Шушарах. С вопросом о том, кто отвечал за его эксплуатацию, пришлось разбираться в суде.

    Ответчиками были управляющая компания ООО «Новая Ижора» и ГУП «Водоканал», сообщает 31 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент произошел ночью на новогодних праздниках в прошлом году — женщина возвращалась с прогулки с собакой и провалилась в люк у дома 18 по Колпинскому шоссе.

    Ушибы и сильный испуг она оценила в 200 тысяч рублей. Представители ответчиков указывали друг на друга — каждый говорил, что люк эксплуатирует не он. Выяснилось, что речь шла про разные люки, а за тот, в который упала женщина, отвечала все-таки УК.

    Пушкинский райсуд взыскал с ООО «Новая Ижора» 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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