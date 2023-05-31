В России взлетели цены на гробы и копку могил

Хоронить в России стало дороже, но родственники усопших идут по пути экономии. Средняя стоимость похорон в стране — 120 тысяч рублей.

Цифры приводит «Российская газета» 31 мая. Существенно подорожала кремация, с января прошлого года на 36% почти до 29 тысяч рублей. Выкопать могилу тоже стало дороже, сейчас услуга стоит 8,7 тысячи рублей. Больше всего взлетели цены на гробы, больше чем на 50% до средней стоимости 6729,69 рублей.

По словам вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев Владимира Родькина, цены на гробы выросли из-за роста стоимости пиломатериалов. Кроме того, раньше часть ритуальных товаров везли их Украины.

