В России взлетели цены на гробы и копку могил

Хоронить в России стало дороже, но родственники усопших идут по пути экономии. Средняя стоимость похорон в стране — 120 тысяч рублей.
Цифры приводит «Российская газета» 31 мая. Существенно подорожала кремация, с января прошлого года на 36% почти до 29 тысяч рублей. Выкопать могилу тоже стало дороже, сейчас услуга стоит 8,7 тысячи рублей. Больше всего взлетели цены на гробы, больше чем на 50% до средней стоимости 6729,69 рублей.
По словам вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев Владимира Родькина, цены на гробы выросли из-за роста стоимости пиломатериалов. Кроме того, раньше часть ритуальных товаров везли их Украины.
Родькин отмечает, что в отрасли тоже работает импортозамещение. Например, по стоимости с китайским сравнялся камень из Карелии. Однако спрос на гранитные памятники падает — люди предпочитают на время поставить дешевый деревянный крест и откладывают установку памятника до лучших времен.
В целом средняя цена на похороны почти не изменилась, но только из-за того, что скорбящие отказываются от дорогих гробов, поминок и прочего.