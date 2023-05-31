Минобороны РФ: В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины

Министерство обороны РФ заявило, что Военно-морские силы Украины лишились последнего боевого корабля. Средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» затонул в результате удара оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, утверждает военное ведомство 31 мая.
Корабль был заложен в 1970 году на гданьской Северной верфи в Польше и спущен на воду 31 декабря 1970 года. В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота корабль был передан Украине. В составе ВМС Украины он числился с 10 января 1996 года.