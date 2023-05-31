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    «Инфляция могла быть еще выше». Эксперты назвали товары, которые сильнее всего подорожали за последний год

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    Россияне сдерживали инфляцию, переходя на более дешевые товары и более маленький размер упаковки. К такому выводу пришли аналитики NielsenIQ по итогам анализа покупок граждан.

    Прирост средней цены за упаковку с февраля 2022 по февраль 2023 года составил 15,9%, рассказал Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ в ходе «Недели российского ретейла» 31 мая. При этом продукты питания подорожали на 17%, непродовольственные товары – на 23,8%, алкоголь – на 11,3%, товары для животных – на 17,5%, сигареты – на 10,6%.

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    Лидерами по подорожанию среди непродовольственных товаров стали дезодоранты, которые за год выросли в цене на 41,2%, средства для мытья посуды на 36,8%, ватные шарики на 35,7%, персональные средства гигиены — 32,4%. Из продуктов питания лидером подорожания стало сладкое развесное печенье (+30,7%)

    Цены росли из-за объективных причин – макроэкономических факторов, подорожания логистики и роста себестоимости производства. Но инфляция могла бы быть еще выше, если бы потребители не переключались на более дешевые аналоги, а производители не уменьшали бы размер упаковки.

    Ярче всего это видно на средствах женской гигиены. Так, переход на другие бренды снизил рост цен на 13,9%, а даунсайзинг — на 4,5%. В средствах для мытья посуды — на 5,9% и 1,3% соответственно.

    Также покупатели сдерживали личную инфляцию за счет переключения на другие каналы продаж, покупая в дискаунтерах, магазинах у дома или в интернете.

    Сильнее всего подешевели соевые молочные продукты (-20,6%), мясные снеки (-18%), ликеры (-8,4%), гречка (-7,8%). «Цены, конечно, выросли, но за счет того, что на полке стало больше дешевых товаров, произошло снижение», – отметил Константин Локтев.

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