У россиян заметили потребительский оптимизм. Число тех, кто видит кризис в экономике, снизилось

У россиян вырос уровень потребительского оптимизма, а число тех, кто видят кризис в экономике, упало. К такому выводу пришли аналитики NielsenIQ по итогам опроса, результатами которого поделился Константин Локтев, директор по работе с ретейлом NielsenIQ в ходе «Недели российского ретейла» 31 мая.



В первом квартале 2023 года 55 % потребителей уверены, что экономика страны находится в рецессии, тогда как в четвертом квартале 2022 года так считали 61 % опрошенных. 21 % респондентов полагают, что в ближайшие 12 месяцев ситуация в экономике улучшится.

