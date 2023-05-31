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    У россиян заметили потребительский оптимизм. Число тех, кто видит кризис в экономике, снизилось

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    У россиян вырос уровень потребительского оптимизма, а число тех, кто видят кризис в экономике, упало. К такому выводу пришли аналитики NielsenIQ по итогам опроса, результатами которого поделился Константин Локтев, директор по работе с ретейлом NielsenIQ в ходе «Недели российского ретейла» 31 мая.

    В первом квартале 2023 года 55 % потребителей уверены, что экономика страны находится в рецессии, тогда как в четвертом квартале 2022 года так считали 61 % опрошенных. 21 % респондентов полагают, что в ближайшие 12 месяцев ситуация в экономике улучшится.

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    Индекс потребительского оптимизма по итогам I квартала составил 104 пункта, тогда как в конце прошлого года находился на уровне 100 (из 200 возможных). Заметно выросло число тех, кто положительно оценивает перспективы трудоустройства. В первом квартале «хорошо» ответили 52 %, «отлично» — 9 %, тогда как год назад — 33 % и 5 % соответственно.

    Личное материальное положение в ближайший год позитивно стали видеть более 60 % (53 % хорошо, 8 % отлично), тогда как годом ранее — в полтора раза меньше (37 % и 4 %).

    Приобретать новые вещи готовы в два раза больше людей: «хорошим» и «отличным» настоящее время для покупки назвали 46 % против 25 % в первом квартале 2022 года. При этом 89 % покупателей считают цену главным фактором при выборе продукта.

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