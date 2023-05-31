Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев

Депутат Государственной думы от Красноярского края, единоросс Виктор Зубарев скоропостижно скончался в возрасте 62 лет. Об этом 31 мая сообщил РБК депутат Юрий Швыткин. Обстоятельства смерти парламентария пока неизвестны.

Виктор Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС).

До 2007 года Зубарев был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, после стал депутатом Госдумы. Являлся заместителем председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.