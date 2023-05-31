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    Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев

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    Депутат Государственной думы от Красноярского края, единоросс Виктор Зубарев скоропостижно скончался в возрасте 62 лет. Об этом 31 мая сообщил РБК депутат Юрий Швыткин. Обстоятельства смерти парламентария пока неизвестны.

    Виктор Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС).

    До 2007 года Зубарев был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, после стал депутатом Госдумы. Являлся заместителем председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

    В парламент Красноярского края вернулся в 2011 году, возглавив комитет по промышленности и вопросам жизнеобеспечения. С 2012 по 2014 год снова был депутатом Госдумы. Затем занимал пост вице-премьера правительства Красноярского края, являясь министром экономического развития региона. В Госдуму Виктор Зубарев вернулся в 2016 году и переизбрался в 2021 году. Входил в комитет по бюджету и налогам.

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