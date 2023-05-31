Шестнадцатилетней Арине нужна помощь, чтобы избавиться от последствий ожогов

Арина почти четырнадцать лет из шестнадцати пытается избавиться от последствий страшных ожогов, которые получила в раннем детстве в результате несчастного случая. Девушка перенесла множество операций, однако полностью убрать шрамы пока не удалось. Петербургские медики предложили быстрое и эффективное лечение, но слишком дорогое.
Арина Жарко, 16 лет.
Послеожоговые деформирующие рубцы грудной клетки и передней брюшной стенки, контрактура правого плеча.
Требуется четыре этапа лечения. Общая стоимость
Трагедия произошла, когда Арине не было и трёх лет. Мама малышки находилась на работе, а за ребёнком присматривала бабушка. Буквально на пару минут она вышла из кухни, но и этого времени хватило, чтобы случилось непоправимое. Арине стало интересно, что её ждёт на обед, она заглянула в кастрюлю — и тут же платьице малышки загорелось от газовой плиты. Несколько секунд Ариша не понимала, что происходит, и только потом бабушка услышала истошный крик ребёнка.
Арина плохо помнит момент трагедии. Первое сохранившееся воспоминание — скорая, врачи, носилки. В больнице она провела два месяца. Вердикт врачей — ожог пламенем туловища, правой верхней конечности II–III степени, ожоговая болезнь.
Лечение было крайне тяжелым, а после выписки девочке пришлось буквально заново учиться жить: из-за долгого лежания она не могла ходить, её правая рука не поднималась из-за рубцов, кожу стягивали шрамы от ожогов. Арина перенесла операцию по пересадке кожи и огромное количество болезненных перевязок, часть из которых проводилась под общим наркозом.
Мама Арины искала специалистов, которые помогли бы её дочери, и нашла их в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте
Недавно мама девочки узнала, что хирург, которая лечила Арину, перешла работать в другую петербургскую клинику. Семья вновь обратилась к ней за помощью. По мнению врача, восстановить кожный покров Арины сейчас можно с помощью экспандерной технологии, растягивая здоровую кожу и пересаживая кожные лоскуты на поражённые участки. Сделать это можно за четыре этапа. На данный момент только в Петербурге могут предложить настолько быстрое и эффективное лечение — в любой другой клинике для полного восстановления понадобилось бы не четыре этапа операций, а гораздо больше. А это значит — больше наркозов и больше вреда для организма.
Однако лечение очень дорогое — почти два миллиона рублей. Для семьи, несколько лет назад потерявшей кормильца, отца девочки, это сумма неподъёмная. Мама Арины обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано чуть больше 30% от необходимой суммы.
Операции помогут Арине не только чувствовать себя увереннее. Это прежде всего вопрос её будущего здоровья.
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