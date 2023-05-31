Шестнадцатилетней Арине нужна помощь, чтобы избавиться от последствий ожогов

Арина почти четырнадцать лет из шестнадцати пытается избавиться от последствий страшных ожогов, которые получила в раннем детстве в результате несчастного случая. Девушка перенесла множество операций, однако полностью убрать шрамы пока не удалось. Петербургские медики предложили быстрое и эффективное лечение, но слишком дорогое.

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Арина Жарко, 16 лет.

Послеожоговые деформирующие рубцы грудной клетки и передней брюшной стенки, контрактура правого плеча.

Требуется четыре этапа лечения. Общая стоимость 1 936 380 руб . Не хватает 1 289 577 руб .



Трагедия произошла, когда Арине не было и трёх лет. Мама малышки находилась на работе, а за ребёнком присматривала бабушка. Буквально на пару минут она вышла из кухни, но и этого времени хватило, чтобы случилось непоправимое. Арине стало интересно, что её ждёт на обед, она заглянула в кастрюлю — и тут же платьице малышки загорелось от газовой плиты. Несколько секунд Ариша не понимала, что происходит, и только потом бабушка услышала истошный крик ребёнка.



Арина плохо помнит момент трагедии. Первое сохранившееся воспоминание — скорая, врачи, носилки. В больнице она провела два месяца. Вердикт врачей — ожог пламенем туловища, правой верхней конечности II–III степени, ожоговая болезнь.

Лечение было крайне тяжелым, а после выписки девочке пришлось буквально заново учиться жить: из-за долгого лежания она не могла ходить, её правая рука не поднималась из-за рубцов, кожу стягивали шрамы от ожогов. Арина перенесла операцию по пересадке кожи и огромное количество болезненных перевязок, часть из которых проводилась под общим наркозом.



Мама Арины искала специалистов, которые помогли бы её дочери, и нашла их в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера в Петербурге. С 2010 по 2018 год Арина ежегодно ездила в Северную столицу на операции. За это время врачи сделали многое, но рубцы, к сожалению, остались.



Недавно мама девочки узнала, что хирург, которая лечила Арину, перешла работать в другую петербургскую клинику. Семья вновь обратилась к ней за помощью. По мнению врача, восстановить кожный покров Арины сейчас можно с помощью экспандерной технологии, растягивая здоровую кожу и пересаживая кожные лоскуты на поражённые участки. Сделать это можно за четыре этапа. На данный момент только в Петербурге могут предложить настолько быстрое и эффективное лечение — в любой другой клинике для полного восстановления понадобилось бы не четыре этапа операций, а гораздо больше. А это значит — больше наркозов и больше вреда для организма.

