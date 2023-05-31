    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.69eur86.51

    Шестнадцатилетней Арине нужна помощь, чтобы избавиться от последствий ожогов

    138

    Арина почти четырнадцать лет из шестнадцати пытается избавиться от последствий страшных ожогов, которые получила в раннем детстве в результате несчастного случая. Девушка перенесла множество операций, однако полностью убрать шрамы пока не удалось. Петербургские медики предложили быстрое и эффективное лечение, но слишком дорогое.

    ПоделитьсяПоделиться

    Арина Жарко, 16 лет.

    Послеожоговые деформирующие рубцы грудной клетки и передней брюшной стенки, контрактура правого плеча.

    Требуется четыре этапа лечения. Общая стоимость 1 936 380 руб. Не хватает 1 289 577 руб.

    Трагедия произошла, когда Арине не было и трёх лет. Мама малышки находилась на работе, а за ребёнком присматривала бабушка. Буквально на пару минут она вышла из кухни, но и этого времени хватило, чтобы случилось непоправимое. Арине стало интересно, что её ждёт на обед, она заглянула в кастрюлю — и тут же платьице малышки загорелось от газовой плиты. Несколько секунд Ариша не понимала, что происходит, и только потом бабушка услышала истошный крик ребёнка.

    Арина плохо помнит момент трагедии. Первое сохранившееся воспоминание — скорая, врачи, носилки. В больнице она провела два месяца. Вердикт врачей — ожог пламенем туловища, правой верхней конечности II–III степени, ожоговая болезнь.

    Лечение было крайне тяжелым, а после выписки девочке пришлось буквально заново учиться жить: из-за долгого лежания она не могла ходить, её правая рука не поднималась из-за рубцов, кожу стягивали шрамы от ожогов. Арина перенесла операцию по пересадке кожи и огромное количество болезненных перевязок, часть из которых проводилась под общим наркозом.

    Мама Арины искала специалистов, которые помогли бы её дочери, и нашла их в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера в Петербурге. С 2010 по 2018 год Арина ежегодно ездила в Северную столицу на операции. За это время врачи сделали многое, но рубцы, к сожалению, остались.

    Недавно мама девочки узнала, что хирург, которая лечила Арину, перешла работать в другую петербургскую клинику. Семья вновь обратилась к ней за помощью. По мнению врача, восстановить кожный покров Арины сейчас можно с помощью экспандерной технологии, растягивая здоровую кожу и пересаживая кожные лоскуты на поражённые участки. Сделать это можно за четыре этапа. На данный момент только в Петербурге могут предложить настолько быстрое и эффективное лечение — в любой другой клинике для полного восстановления понадобилось бы не четыре этапа операций, а гораздо больше. А это значит — больше наркозов и больше вреда для организма.

    Однако лечение очень дорогое — почти два миллиона рублей. Для семьи, несколько лет назад потерявшей кормильца, отца девочки, это сумма неподъёмная. Мама Арины обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано чуть больше 30% от необходимой суммы.

    Операции помогут Арине не только чувствовать себя увереннее. Это прежде всего вопрос её будущего здоровья.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний