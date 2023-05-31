    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.69eur86.51

    Энергетический Петербург

    Петербургские ученые нашли способ получить много водорода для зеленой энергетики

    239
    обсудить

    «Волшебная пыльца» в виде порошкового кальция помогла химикам СПбГУ найти способ получения больших объемов водорода из отходов производства горючего газа ацетилена.

    Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», всего полутора граммов сырья хватит, чтобы получить почти пол-литра водорода. Для сравнения, чтобы получить 0,9 литра водорода из угля (это самый старый из известных способов) необходимо 500 граммов сырья.

    В ходе эксперимента использовали карбидный шлам — отходы, которые получаются при производстве ацетилена из карбида кальция и состоят из оксида кальция, воды, карбоната кальция и примесей. Для получения водорода использовали разные металлы, нагревали смесь — и тогда выделялся газ. Наиболее успешным оказалась реакция с порошковым кальцием: вместе с водородом выделился реагент, который используют для получения сырья для ацетилена, т. е. можно снова использовать его для производства горючего газа и снизить стоимость получения горючего.

    Авторы технологии отмечают, что она не требует дорогостоящих и сложных установок, а процесс происходит при легко достижимых температурах 500–700 градусов.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close