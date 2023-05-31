Петербургские ученые нашли способ получить много водорода для зеленой энергетики

«Волшебная пыльца» в виде порошкового кальция помогла химикам СПбГУ найти способ получения больших объемов водорода из отходов производства горючего газа ацетилена.

Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», всего полутора граммов сырья хватит, чтобы получить почти пол-литра водорода. Для сравнения, чтобы получить 0,9 литра водорода из угля (это самый старый из известных способов) необходимо 500 граммов сырья.