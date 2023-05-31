Петербургские ученые нашли способ получить много водорода для зеленой энергетики

«Волшебная пыльца» в виде порошкового кальция помогла химикам СПбГУ найти способ получения больших объемов водорода из отходов производства горючего газа ацетилена.
Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», всего полутора граммов сырья хватит, чтобы получить почти пол-литра водорода. Для сравнения, чтобы получить
В ходе эксперимента использовали карбидный шлам — отходы, которые получаются при производстве ацетилена из карбида кальция и состоят из оксида кальция, воды, карбоната кальция и примесей. Для получения водорода использовали разные металлы, нагревали смесь — и тогда выделялся газ. Наиболее успешным оказалась реакция с порошковым кальцием: вместе с водородом выделился реагент, который используют для получения сырья для ацетилена,
Авторы технологии отмечают, что она не требует дорогостоящих и сложных установок, а процесс происходит при легко достижимых температурах 500–700 градусов.