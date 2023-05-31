Полиция Волгограда показала задержание строителя по подозрению в насилии над 8-летней девочкой. Над ребенком надругались в подъезде

Восьмилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия в подъезде пятиэтажного жилого дома в Волгограде. Подозреваемого искали три дня и накануне задержали сотрудники полиции. Кадры задержания 31 мая опубликовало ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали в Следственном комитете региона, 27 мая в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина надругался над ее дочерью в подъезде дома на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города.

Подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения и задержали 30 мая. Им оказался 48-летний строитель, работавший на одного из крупнейших застройщиков Волгограда, уточняет V1.RU. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

