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    Полиция Волгограда показала задержание строителя по подозрению в насилии над 8-летней девочкой. Над ребенком надругались в подъезде

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    Восьмилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия в подъезде пятиэтажного жилого дома в Волгограде. Подозреваемого искали три дня и накануне задержали сотрудники полиции. Кадры задержания 31 мая опубликовало ГУ МВД России по Волгоградской области.

    ГУ МВД по Волгоградской области

    Как рассказали в Следственном комитете региона, 27 мая в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина надругался над ее дочерью в подъезде дома на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города.

    Подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения и задержали 30 мая. Им оказался 48-летний строитель, работавший на одного из крупнейших застройщиков Волгограда, уточняет V1.RU. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

    Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

    В доме мужчины провели обыск. Следствие ходатайствует об аресте.

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