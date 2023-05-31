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    Из России временно запретили вывозить патроны и гильзы

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    9 комментариев

    До конца года из России запрещено вывозить патроны и гильзы. Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 31 мая.

    Речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Есть и исключения — вывоз разрешен, если это нужно для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований, а также в некоторых других случаях.

    Запрет введен в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

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    Комментарии 9

    Гость31 Мая 2023 в 11:51
    Вот так спецоперация!
    +5−0
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