Суд отправил в колонию несговорчивого таможенника, который пускал через Бронку тягачи

Четыре года колонии получил бывший таможенник Андрей Тарасов за четыре эпизода взятки и служебный подлог. По его воле в России оказывались легализованы грузовики.

Как сообщает пресс-служба судов 31 мая, Тарасов приятельствовал с бизнесменом, который не хотел платить положенное за ввоз в Россию грузовиков. В январе 2020 года этот приятель купил в Нидерландах тягач DAF. В феврале машина доплыла до границы России и встретилась в Бронке с Тарасовым — таможенник оформил машину на подложных номерах как ту, что временно была вывезена из России. Хлопоты стоили бизнесмену 700 евро . Аналогичным образом в страну был ввезен MAN.