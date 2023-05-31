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    Суд отправил в колонию несговорчивого таможенника, который пускал через Бронку тягачи

    1991
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    Четыре года колонии получил бывший таможенник Андрей Тарасов за четыре эпизода взятки и служебный подлог. По его воле в России оказывались легализованы грузовики.

    Как сообщает пресс-служба судов 31 мая, Тарасов приятельствовал с бизнесменом, который не хотел платить положенное за ввоз в Россию грузовиков. В январе 2020 года этот приятель купил в Нидерландах тягач DAF. В феврале машина доплыла до границы России и встретилась в Бронке с Тарасовым — таможенник оформил машину на подложных номерах как ту, что временно была вывезена из России. Хлопоты стоили бизнесмену 700 евро. Аналогичным образом в страну был ввезен MAN.

    В приговоре указано, что из-за Тарасова бюджет не получил порядка двух миллионов таможенных платежей.

    Его арестовали в зале суда, приговорив к четырем годам колонии и пятилетнему запрету на работу в госструктурах. Вину Тарасов не признал.

    © Фонтанка.Ру

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