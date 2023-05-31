Хинштейн предлагает пополнить УК, чтобы побороть телефонных мошенников

Сделать пронос телефонов в колонии и СИЗО преступлением предлагает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Законопроект будет внесен в парламент 31 мая.

Подробности Хинштейн приводит в своем телеграм-канале. Депутат убежден, что телефоны в тюрьмах, колониях и изоляторах «по определению зло». «Это не только мошеннические кол-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений», — описывает масштаб проблемы парламентарий.