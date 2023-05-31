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    Хинштейн предлагает пополнить УК, чтобы побороть телефонных мошенников

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    Сделать пронос телефонов в колонии и СИЗО преступлением предлагает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Законопроект будет внесен в парламент 31 мая.

    Подробности Хинштейн приводит в своем телеграм-канале. Депутат убежден, что телефоны в тюрьмах, колониях и изоляторах «по определению зло». «Это не только мошеннические кол-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений», — описывает масштаб проблемы парламентарий.

    Чтобы победить это зло, он предлагает увеличить сумму штрафа по КоАП — с максимальных 5 до максимальных 50 тысяч рублей, это за первый проступок. Если с мобильником поймают дважды, то, по задумке депутата, за это будет грозить уголовная ответственность. Для этого он предлагает пополнить Уголовный кодекс статьей 321.1 — до двух лет колонии.

    Для наглядности Хинштейн приводит статистику — за три года сотрудниками ФСИН было изъято 140 тысяч телефонов, а при их передаче задержали больше 6 тысяч человек.

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