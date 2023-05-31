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    Во Всеволожске в пятиэтажке произошел взрыв газа

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    Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме произошел во Всеволожске в ночь на 31 мая. Пострадал хозяин квартиры, который, по предварительной информации, и устроил ЧП, рассказали 47news в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома 19 по Боровой улице. От взрыва получили повреждения кухня, окно и балкон, а ударная волна была такой силы, что вылетевший из квартиры игрушечный медведь выбил заднее стекло припаркованной внизу машины.

    Фото: 47news
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    В ГУ МЧС по Ленинградской области подтвердили, что в доме на Боровой произошел взрыв газовоздушной смеси.

    В полиции уточнили, что с места происшествия госпитализировали мужчину, его данные уточняются. Эвакуация жильцов не потребовалась.

    На месте работают спасатели, правоохранительные органы и представители администрации района.

    Фото: 47news

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