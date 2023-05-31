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    Пенсионер из Петербурга остался без 5,3 млн рублей, доверившись изобретательным мошенникам

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    Пенсионер из Петербурга потерял больше 5 млн рублей в надежде приумножить капитал. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 мая.

    По словам 73-летнего мужчины, в период с ноября прошлого года по начало мая 2023-го он перешел на сайт якобы зарубежной платформы для трейдинга с многолетним сроком работы. Через приложения разных банков начал отправлять средства, пока в январе сотрудники компании не перестали выходить на связь.

    Материальный ущерб составил 5,3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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