Пенсионер из Петербурга остался без 5,3 млн рублей, доверившись изобретательным мошенникам

Пенсионер из Петербурга потерял больше 5 млн рублей в надежде приумножить капитал. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 мая.
По словам 73-летнего мужчины, в период с ноября прошлого года по начало мая 2023-го он перешел на сайт якобы зарубежной платформы для трейдинга с многолетним сроком работы. Через приложения разных банков начал отправлять средства, пока в январе сотрудники компании не перестали выходить на связь.
Материальный ущерб составил 5,3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.