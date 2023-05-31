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    Четырехлетняя девочка с травмой руки скончалась в больнице Красноярска. СК возбудил уголовное дело

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    Четырехлетняя девочка с травмой руки скончалась в больнице Красноярска, куда ребенка госпитализировали со второй попытки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщает 31 мая Следственный комитет Красноярского края и Хакасии.

    Девочка с родителями жила в поселке Березовка. По версии следствия, 4 мая она неудачно упала с дивана и повредила левую руку, после чего у нее разболелся локоть и поднялась температура. В травмпункте ребенку наложили гипс, дали рекомендации по лечению и велели обратиться в поликлинику.

    Однако самочувствие девочки ухудшалось, и 8 мая родители самостоятельно привезли ее в больницу Красноярска. Там после осмотра ребенка не стали госпитализировать, пишет СК. По предварительной информации, вечером того же дня родители снова обратились в больницу, где малышке выставили диагноз «септический шок». Реанимационные мероприятия не помогли, девочка скончалась.

    В медицинском учреждении следователи провели обыски, изъята документация.

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