«Сдохни!» В Петербурге водитель и мотоциклист учили друг друга вежливости

Со старта мотосезона в Петербурга прошло немногим больше месяца, а у водителя белого «Рено» уже сдали нервы. К ответу он призвал случайного мотоциклиста — одного за всех, кто шумит по ночам.
Столкновение «глазами» мотоциклиста показывают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 30 мая.
Водитель кроссовера, судя по диалогу, уже отчаялся выспаться из-за шумных байкеров. Но до ночных гонщиков не докричаться, а наболевшее требовало выхода. Знакомый грохот стал спусковым крючком, беседу начал с эмоционального: «Сдохни!»
Случайный собеседник поначалу проявил выдержку и поинтересовался, что стоит за пожеланием. Услышав о разбуженных людях, а потом и о детях, перешёл на более близкий водителю матерный.
Дальше — взаимные претензии, опасные манёвры и преследование.
«Нормальный глушак не поставить? … Вы всё одинаковые», — припечатал автомобилист. Благо, разъехаться удалось без крови.