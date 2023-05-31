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    «Сдохни!» В Петербурге водитель и мотоциклист учили друг друга вежливости

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    Со старта мотосезона в Петербурга прошло немногим больше месяца, а у водителя белого «Рено» уже сдали нервы. К ответу он призвал случайного мотоциклиста — одного за всех, кто шумит по ночам.

    Столкновение «глазами» мотоциклиста показывают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 30 мая.

    Водитель кроссовера, судя по диалогу, уже отчаялся выспаться из-за шумных байкеров. Но до ночных гонщиков не докричаться, а наболевшее требовало выхода. Знакомый грохот стал спусковым крючком, беседу начал с эмоционального: «Сдохни!»

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Случайный собеседник поначалу проявил выдержку и поинтересовался, что стоит за пожеланием. Услышав о разбуженных людях, а потом и о детях, перешёл на более близкий водителю матерный.

    Дальше — взаимные претензии, опасные манёвры и преследование.

    «Нормальный глушак не поставить? … Вы всё одинаковые», — припечатал автомобилист. Благо, разъехаться удалось без крови.

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