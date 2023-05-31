«Сдохни!» В Петербурге водитель и мотоциклист учили друг друга вежливости

Со старта мотосезона в Петербурга прошло немногим больше месяца, а у водителя белого «Рено» уже сдали нервы. К ответу он призвал случайного мотоциклиста — одного за всех, кто шумит по ночам.



Столкновение «глазами» мотоциклиста показывают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 30 мая.

Водитель кроссовера, судя по диалогу, уже отчаялся выспаться из-за шумных байкеров. Но до ночных гонщиков не докричаться, а наболевшее требовало выхода. Знакомый грохот стал спусковым крючком, беседу начал с эмоционального: «Сдохни!»