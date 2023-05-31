Среда джаза с Давидом Голощекиным: Gene Harris Superband – Live At Town Hall, N.Y.C.

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Концертная запись супербэнда под управлением пианиста Джина Харриса. Town Hall, Нью-Йорк, 1989 год.
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Концертная запись супербэнда под управлением пианиста Джина Харриса. Town Hall, Нью-Йорк, 1989 год.
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