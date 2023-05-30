«Лучше не соваться». ДТП закупорило дорогу на Маршала Казакова

Не иначе солнце ослепило водителя, не заметившего автомобильную очередь перед светофором на улице Маршала Казакова в Красносельском районе Петербурга вечером 30 мая.



Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора фото, до улицы Доблести не доехали четверо. Стоять вместе с ними пришлось всем. Судя по данным «Яндекс.карт», хвост пробки — за проспектом Кузнецова.

«Автобусы не проезжают. Туда лучше не соваться», — предупреждают водителей.