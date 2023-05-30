«Лучше не соваться». ДТП закупорило дорогу на Маршала Казакова

Не иначе солнце ослепило водителя, не заметившего автомобильную очередь перед светофором на улице Маршала Казакова в Красносельском районе Петербурга вечером 30 мая.
Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора фото, до улицы Доблести не доехали четверо. Стоять вместе с ними пришлось всем. Судя по данным «Яндекс.карт», хвост пробки — за проспектом Кузнецова.
«Автобусы не проезжают. Туда лучше не соваться», — предупреждают водителей.
Обстоятельства случившегося раскрывают в комментариях. Как рассказывают, затор начался с «Ауди», в которой летела юная компания.
«Виновник не рассчитал дистанцию, потому как летел со скоростью 100 — не меньше. На вид лет 16–18, напуган случившимся. Признал, что скорость была большая», — пишет Максим. — «Все стояли в очереди на поворот на светофоре, виновник врезался в машину в левом ряду, отчего эту машину толкнуло в следующую, а виновника развернуло в противоположную сторону».