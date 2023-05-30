В Новой Голландии открылась выставка, посвященная «Зениту» и его «Номеру 12» — болельщикам команды

В галерее цифрового искусства «Цифергауз» на острове Новая Голландия открылась выставка «Номер 12», посвященная футбольному клубу «Зенит» и его болельщикам. Здесь вы не увидите артефакты клуба за стеклянными витринами — современные медиахудожники отразили в своих работах мир болельщиков «сине-бело-голубых».
Название «Номер 12» отсылает к выражению «двенадцатый игрок»: многие клубы присваивают этот номер своим болельщикам — по аналогии с тем, как закрепляют номера за выдающимися игроками в знак признания их заслуг.
Свои работы для экспозиции предоставили такие авторы, как Stain, Сергей Костырко, Аня Мохова, Дарья Смахтина и Вадим Смахтин, Федор Тощев, Марго Трушина, Luna Park (совместно с Мишей Григорьевым и Maria Teriaeva). В фокусе внимания медиахудожников — новые, опосредованные способы общения между фанатами и футбольным клубом: перформансы на стадионах, акции в городе, граффити, одежда и даже кричалки. На выставке можно узнать личные истории игроков «Зенита», услышать звуки «Газпром Арены», пофантазировать о футболе будущего, запустить «волну» и погонять виртуальный мяч.
— «Номер 12» в «Цифергаузе» — это необычная выставка про «Зенит»: здесь вы не увидите архивы и артефакты из истории футбольного клуба в привычных витринах, — заявила Елена Илюхина, член правления «Газпром нефти», председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит». — Зато сможете с помощью работ современных медиахудожников погрузиться в интересный и эмоциональный мир болельщиков — самых разных людей, объединенных магией футбола. Вместе с авторами выставки мы хотели лишний раз подчеркнуть, что болельщики «Зенита» — важная часть нашего клуба, часть команды, те самые люди, ради которых проводятся матчи.
Выставка продлится до 27 августа 2023 года, вход бесплатный. Галерея цифрового искусства «Цифергауз» — городское пространство на 3-м этаже «Дома 12» на острове Новая Голландия, в котором проходят выставки международных и российских медиахудожников, кинопоказы, лекции и мастер-классы.