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    «Я знаю, кто убивает русских». Организатор убийства Старовойтовой рассказал суду, где бы он хотел сидеть

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    Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / архив
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    К первому заседанию по делу Михаила Глущенко были готовы 10 присяжных, 4 адвоката, 2 прокурора и два потерпевших. Но у подсудимого были другие планы, так что за три часа дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

    Глущенко обвиняют в организации убийства троих: его коллеги по Госдуме середины 1990-х Вячеслава Шевченко, бизнесмена Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Материалы в суде уже год, но до разбирательства по существу процесс дошел только сейчас.

    Гипертоник Глущенко потребовал скорую как только его привезли в суд. Медик спустя примерно 40 минут после начала заседания доложила судье Хамадиеву о состоянии пациента. В уточняющих вопросах прозвучало слово «симуляция», но фельдшер с испугу чуть ли не подпрыгнула, велела в «игры» ее не впутывать и оставить за ней лишь мнение: в процессе участвовать может.

    В качестве примечания: Глущенко осужден на 17 лет за вымогательство у брата Шевченко и за организацию убийства Галины Старовойтовой. Судебные процессы с его участием сопровождаются вызовами скорой порядка 10 лет.

    В общем-то еще не старый Глущенко, экс-депутату и боксеру 66 лет, заходил в зал с трудом, оставляя за собой шлейф каких-то сердечных лекарств. Седая борода и длинные волосы делают из него совершеннейшего старика, вдобавок он почти ничего не слышит, казалось, что с трудом говорит и плохо понимает, о чем вообще идет речь. Впрочем, судья несколько раз устало сокрушался, что на самом деле все Глущенко ясно.

    Но начали его адвокаты — с отвода судье. Аргументов к этому было два. На стадии выбора присяжных сторона потерпевших получила три копии с фамилиями кандидатов, а защитники Глущенко и сам подсудимый одну на троих. Фотографировать список и переписывать его от руки судья не разрешил. Кроме того, он снял вопрос к присяжным об их отношении к смертной казни. Адвокат видит в этом предвзятость к подсудимому. Хамадиеву понадобилось порядка 40 минут, чтобы обосновать отказ в отводе самому себе.

    Защитники продолжали заявлять ходатайства. Второй просьбой было направить дело на рассмотрение в другой суд, потому что в Приморском районе никто из потерпевших сейчас не живет. Его суд тоже не удовлетворил, потому что кто где живет вообще не важно, а подсудность в этом случае определена местом проведения следствия. Третье ходатайство началось совсем тревожно — со ссылкой на Европейский суд по правам человека. Адвокат указал на бесчеловечность наличия в зале «аквариума», в котором заточен Глущенко и просил посадить его рядом с собой.

    Судья спросил Глущенко, согласен ли он с заявленным ходатайством, но подсудимый снова ничего не понял и встрепенулся после того, как Хамадиев неосторожно употребил слово «освободить». «Вы чего удумали?», — вопрошал Глущенко, почему-то глядя на пристава. Адвокат простыми словами и жестами объяснил своему клиенту, чего они удумали и поняв, он, конечно, согласился.

    Но все остальные были против, кроме одного из потерпевших — он как-то гуманно смутил суд фразой о том, что если Глущенко в «аквариуме» нечем дышать, то его, конечно, надо выпустить. Хамадиев все же отказал — выпускать постояльца строгой колонии вообще вне его полномочий.

    На этом у адвокатов ходатайства закончились и право их заявлять перешло к подсудимому. «Я там хочу сидеть», — цеплялся за перспективу Глущенко, указывая на адвокатский стул. Тяжело вздохнув, судья попросил стороны высказать мнение. «Чего вы боитесь-то?», — в никуда обращался подсудимый.

    Затем судье с перерывом на очередную консультацию адвоката понадобилось минут 10, чтобы добиться от Глущенко согласия с тем, что заседание началось с задержкой. «У вас другой тембр идет, мой мозг его не берет», — аргументировал свое непонимание подсудимый.

    Подводил Хамадиев к тому, что на сегодня, видимо, пора заканчивать. Спрашивал как Глущенко себя чувствует и может ли участвовать. «Вот если бы вы посадили меня за стол, я бы лучше слышал» — не унимался подсудимый. С трудом судье удалось добиться от Глущенко слов о том, что заседание и правда лучше перенести: «отвезли бы вы меня домой».

    Пока судья ненадолго удалился, Глущенко как-то воспрял и вступил в беседу с адвокатом потерпевших. Он рассказал, что вообще-то у него полно работы и вся она на Украине. «Я знаю людей, которые взрывают и убивают русских. Знаю тех, кто посылает людей сюда, во Львовской области они живут. Они хотят убить Путина», — как бы жаловался Глущенко на то, что вместо судов мог бы быть занят настоящим делом.

    Впрочем, небольшое путешествие у Глущенко впереди — суд велел перевезти его из СИЗО №3 в Кресты, потому что ездить на заседание ему было бы лучше в сопровождении медика, а он в «тройке» один на весь контингент.

    Присяжные так и остались за пределами зала суда, а обвинительное заключение не оглашенным. Как сказал сам Глущенко, торопиться ему некуда.

    Cправка

    Убийство, в организации которого обвиняют Глущенко, произошло в 2004 году в частном доме в пригороде Пафоса на Кипре. Убийцы проникли в дом, действовали бейсбольными битами и топором.

    Следствие полагает, что Глущенко «крышевал» бизнес братьев Шевченко. Сумма вознаграждения на начало 2004 года составила 50 000 долларов США ежемесячно. Шевченко заявил Глущенко об отказе от дальнейшего «сотрудничества». У «крышевателя» возник умысел на вымогательство. Он звонил Шевченко и требовал либо 10 000 000 долларов США, либо акции ОАО «Метрополь». Шевченко отказался, Глущенко решил организовать убийство его брата, чтобы запугать и заставить передать 10 000 000 долларов США.

    После первого приговора за вымогательство Глущенко начал сотрудничать со следствием. Он утверждает, что убить Старовойтову ему поручил Владимир Барсуков (Кумарин).

    Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

    Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / архив

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