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    Акционеры Polymetal одобрили перерегистрацию компании в Казахстан

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    Акционеры российской Polymetal одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Об этом 30 мая говорится в сообщении компании, опубликованном 30 мая.

    За перерегистрацию высказались 91,78% акционеров, против — 8,22%. Перерегистрация будет зависеть от выполнения условий циркуляра, опубликованного компанией 10 мая, и продолжится при уверенности совета директоров в постоянном соблюдении всех применимых санкционных требований.

    «Компания и совет директоров продолжают работать с юридическими консультантами, чтобы иметь возможность дать такую гарантию», — говорится в заявлении.

    На фоне этого сообщения акции Polymetal выросли на торгах Московской биржи на 4,5%. По состоянию на 15:32 мск они торговались по 663,4 рубля за бумагу, отмечал РБК https://quote.rbc.ru/news/article/6475f04c9a79471812156d69. К вечеру рост заметно сократился, до 0,5%. На 18:05 бумаги компании торговались по 638 рублей за акцию.

    Polymetal — крупнейший российский производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Совет директоров компании возглавляет петербургский предприниматель Виталий Несис.

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    ПеререгистрацияКазахстан
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