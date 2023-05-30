Акционеры Polymetal одобрили перерегистрацию компании в Казахстан

Акционеры российской Polymetal одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Об этом 30 мая говорится в сообщении компании, опубликованном 30 мая.



За перерегистрацию высказались 91,78% акционеров, против — 8,22%. Перерегистрация будет зависеть от выполнения условий циркуляра, опубликованного компанией 10 мая, и продолжится при уверенности совета директоров в постоянном соблюдении всех применимых санкционных требований.



«Компания и совет директоров продолжают работать с юридическими консультантами, чтобы иметь возможность дать такую гарантию», — говорится в заявлении.

