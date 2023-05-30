Ученые Петербургского университета создали обогреватель на солнечных батареях, подходящий для пасмурного города

В Петербурге продемонстрировали солнечный коллектор, который умеет «консервировать» тепловую энергию, и поэтому сможет работать даже в холодном климате, где не так много света. Такой проект представили ученые и студенты СПбГУ на конкурсе инновационных проектов Start-up СПбГУ — 2023, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Обогреватель работает следующим образом: в ясные дни он собирает свет и инфракрасное излучение, преобразует их в тепло и нагревает теплоноситель — просто воду или воду, смешанную с гликолем. Нагретая вода поступает по трубам в радиаторы.