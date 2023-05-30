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    Энергетический Петербург

    Ученые Петербургского университета создали обогреватель на солнечных батареях, подходящий для пасмурного города

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    В Петербурге продемонстрировали солнечный коллектор, который умеет «консервировать» тепловую энергию, и поэтому сможет работать даже в холодном климате, где не так много света. Такой проект представили ученые и студенты СПбГУ на конкурсе инновационных проектов Start-up СПбГУ — 2023, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Обогреватель работает следующим образом: в ясные дни он собирает свет и инфракрасное излучение, преобразует их в тепло и нагревает теплоноситель — просто воду или воду, смешанную с гликолем. Нагретая вода поступает по трубам в радиаторы.

    Если погода меняется (а это фиксирует система из датчиков и микроконтроллера) — падает температура воздуха, солнце скрывается за облаками, то устройство перестает работать, теплоноситель выдавливается в специальный бак с теплоизоляцией, а рабочий контур заполняется азотом. В этом случае система отопления будет работать от другого источника, например газового котла. Когда становится тепло и светло, азот снова замещается теплоносителем.

    Ученые считают, что использование азота, который не замерзает при минусовых температурах, поможет сохранить трубки, пока устройство не работает при минусовых температурах. Теплоноситель остается теплым несколько дней в изолированном баке, поэтому сможет быстро нагреться при возврате к использованию солнечного коллектора. На сегодняшний день обогреватель уже прошел лабораторные испытания и готов к коммерческой реализации.

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