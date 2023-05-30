ВТБ: 40% нового бизнеса регистрируют в сфере интернет-торговли. Самая популярная форма — ИП





За первый квартал 2023 года 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли. По данным собственного онлайн-сервиса регистрации бизнеса ВТБ, среди других наиболее востребованных сфер для бизнеса — строительство, аренда и управление недвижимостью, грузоперевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка ПО.



Как отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ, предприниматели все активнее работают с маркетплейсами, поэтому интернет-торговля закономерно стала одним из самых популярных направлений для онлайн- регистраций бизнеса.

