ВТБ: 40% нового бизнеса регистрируют в сфере интернет-торговли. Самая популярная форма — ИП

За первый квартал 2023 года 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли. По данным собственного онлайн-сервиса регистрации бизнеса ВТБ, среди других наиболее востребованных сфер для бизнеса — строительство, аренда и управление недвижимостью, грузоперевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка ПО.
Как отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ, предприниматели все активнее работают с маркетплейсами, поэтому интернет-торговля закономерно стала одним из самых популярных направлений для онлайн- регистраций бизнеса.
Самой популярной формой нового бизнеса традиционно стало индивидуальное предпринимательство — в первом квартале 2023 года доля ИП составила около 84%. Основное число регистраций через сервис ВТБ проходило в Москве и Санкт-Петербурге (более 50%), но по сравнению с прошлым годом их доля уменьшилась на 7% в пользу регионов. Наиболее активными городами стали Екатеринбург, Барнаул, Уфа, Пермь, Новосибирск.
По данным ВТБ, чаще всего новый бизнес открывали в возрасте 35–44 лет — на эту возрастную группу приходится 36% всех новых регистраций. Около четверти открывают клиенты 25–34 лет, на третьем месте с долей 15% − пользователи 45–54 лет. Предпринимателей в возрасте 18–24 лет за года стало больше на 3%, теперь их 13%, а среди поколения старше 55 лет — 10% регистраций. При этом мужчины регистрируют компании в полтора раза чаще женщин.